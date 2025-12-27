Запуск театров, цирковой вызов и Казань в ожидании статуса: Минкульт РТ подвел итоги года

Уходящий год стал для культуры Татарстана «временем прорывов»: два главных татарских театра республики открылись после переезда, цирковое шоу «Мирас» получило приглашения в другие страны, Казань впервые провела «Золотую Маску» и «Новую волну». О главных итогах 2025 года и планах на 2026-й рассказала накануне министр культуры РТ Ирада Аюпова.





Переезды театров, «Новая волна» и «вызов года»

2025 год в Татарстане отметился реализацией крупных инфраструктурных проектов и усилением культурного присутствия на федеральном уровне. А главным вызовом и одновременно успехом года стало проведение циркового шоу «Мирас». Об этом вчера во время прямого эфира в официальном паблике Республики Татарстан во «ВКонтакте» рассказала глава Минкульта республики Ирада Аюпова.

«Вызовом этого года было создание циркового шоу. И успех «Мираса» – его итог. Есть заявки в другие регионы. Это мягкая трансляция нашей культуры. Это у нас получилось», – заявила она.

Кроме того, знаковыми событиями года стали прошедшие в Казани церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» и фестиваль «Новая волна», подтвердившие ее статус как одной из театральных и музыкальных столиц России. Отметим, что оба мероприятия проходили в городе впервые (а «Золотая Маска» – впервые не в Москве).

Ирада Аюпова: «Сейчас идет монтаж двух фильмов – о 20-летии татарского театра и исторический просветительский фильм. Очень надеюсь, что в следующем году они увидят свет» Фото: скриншот видео

Но особым предметом гордости министр назвала запуск обновленных площадок ведущих татарстанских театров.

«В течение года запустили театр Камала. Коллеги из других театров говорили: «Невероятно». Это дорогого стоит. Они [камаловцы] уже очень продуктивно работают на новой площадке. То же самое с Тинчуринским театром. Это было правильным решением – теперь театры имеют две замечательные площадки», – отметила министр.

Параллельно идет работа над новыми кинопроектами, цель которых – сохранение исторической памяти.

«Сейчас идет монтаж двух фильмов – о 20-летии татарского театра и исторический просветительский фильм (первый блок про национальный театр, второй – про историю народа). Очень надеюсь, что в следующем году они увидят свет», – поделилась планами Аюпова.

Культуру – в районы

Помимо громких премьер, ведется менее заметная, но планомерная работа по развитию культурной среды в районах республики. Министр подчеркнула, что сеть учреждений культуры в Татарстане на данный момент достаточно обширна.

«В этом году впервые была реализована оценка эффективности их деятельности. Появились QR-коды, по которым можно пройти и оставить свое мнение в отношении того или иного учреждения», – сказала она.

Аюпова обратила внимание на то, что в республике активно строятся и реконструируются сельские и районные дома культуры. На сегодня осталось всего семь-восемь объектов, требующих реновации. Особое внимание уделяется созданию модельных библиотек – более 40 за шесть лет.

«Библиотека для меня – это больше, чем просто пункт, где выдается книга. Это определенный инструмент навигации в обществе, в море знаний. И поиск достоверного знания, и умение работать с информацией, и площадка для того, чтобы человек в ходе коммуникации развивался», – добавила она.

Аюпова обратила внимание на то, что в республике активно строятся и реконструируются сельские и районные дома культуры. Особое внимание уделяется созданию модельных библиотек – более 40 за шесть лет Фото: © «Татар-информ»

Отдельным трендом министр назвала возрождение интереса к краеведению и истории родного края. Это подтвердил проведенный в уходящем году конкурс краеведческих работ.

Говоря о развитии татарской культуры, Ирада Аюпова добавила, что традиция не должна быть статичной.

«Я думаю, что одна из проблем в том, что мы долгое время жили в парадигме того, что традиционное – это что-то невероятно консервативное. Но это неправда. Культура – это многоплановый живой механизм, который рефлексирует и отвечает на вызовы времени. Поэтому говорить о том, что татарская песня должна звучать только так и никак по-другому, – это неправильно», – заявила Аюпова.

В качестве иллюстрации этой мысли она напомнила о трибьюте Ильгама Шакирова с современными аранжировками Юрия Федорова, сохранившими музыкальное ядро оригиналов.

Главным событием наступающего 2026 года в Татарстане станет реализация статуса Казани как культурной столицы исламского мира Фото: © «Татар-информ»

Культурная столица исламского мира – чего ожидать?

Главным событием наступающего 2026 года в Татарстане станет реализация статуса Казани как культурной столицы исламского мира.

«Это на самом деле невероятный прецедент. Во-первых, Россия является страной-наблюдателем [ОИС]. Во-вторых, в этой работе нам очень сильно помогала [министр культуры РФ] Ольга Борисовна Любимова. Она рассказывала о Казани, и она агитировала за то, чтобы нас поддержали. Это была очень важная поддержка на мировом уровне», – рассказала Аюпова.

Мероприятия в рамках программы культурной столицы будут идти по трем ключевым направлениям. Первое – интеграция в повестку уже существующих крупных фестивалей, таких как театральный «Навруз» и кинематографический «Алтын минбар».

«Уже есть подтверждение участия в фестивале «Навруз» двух крупных коллективов из Малайзии и Ирана. [Раис Татарстана] Рустам Нургалиевич [Минниханов] поддержал эту идею, и вот мы ждем гостей», – сообщила министр.

Второе направление – политико-деловое. Торжественное открытие года запланировано на 14 мая, то есть пройдет оно в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». А церемония закрытия состоится в ноябре.

Третье, научно-специализированное направление будет посвящено осмыслению исламского искусства. В фокусе окажутся коранистика, каллиграфия, исламская архитектура и археология. Так что наступающий год обещает стать для культуры Татарстана временем мощного международного позиционирования.