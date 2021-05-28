Запуск серийного производства Aurus Senat в Елабуге посетят представители ОАЭ

На запуске серийного производства автомобилей представительского класса Aurus Senat будут присутствовать представители холдинга Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, который имеет долю в компании ООО «Аурус». Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Торжественный запуск в ОЭЗ «Алабуга» с участием Президента РТ Рустама Минниханова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова запланирован на понедельник, 31 мая. Гости мероприятия посетят цеха по сборке, осмотрят первые модели машины и оценят ее функционал.

«В рамках посещения Рустамом Нургалиевичем форума в Абу-Даби у него была встреча с руководством компании Tawazun», — отметила Галимова.

Проект по организации серийного производства автомобилей бренда Aurus будет размещен на территории площадью 17,5 тыс. кв. метров в индустриальном парке «Синергия».

«На текущий момент полностью завершены все основные строительно-монтажные работы подвесных металлоконструкций, участков сборки шасси и всех необходимых инфраструктурных моментов, связанных с дорожными и инженерными сетями», — подытожила руководитель пресс-службы Президента РТ.