В Татарстане запустят новую премию за достижения в науке

Учредить новую республиканскую премию в сфере науки и образования – «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» – планируют в РТ. Соответствующий проект указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.





Премию собираются вручать ежегодно. Ее включат в перечень наград за выдающиеся достижения в науке, технике, образовании, культуре, литературе, искусстве и СМИ. Такие выплаты не облагаются налогом. Кабмину Татарстана поручат разработать положение о премии и создать оргкомитет, который будет определять лауреатов.

Документ уже согласован с Минфином и Минюстом республики, а также с Академией наук РТ. Финансирование предусмотрят в бюджете Татарстана на 2027 год и последующие периоды – средства направят в Академию наук. Дополнительных процедур оценки регулирующего воздействия не требуется. Проект также прошел стадию независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний от экспертов не поступило.

Одновременно подготовлен еще один проект указа Раиса РТ – о гранте на развитие передовых инженерных школ в 2026 году. Он связан с реализацией госпрограммы научно-технологического развития Татарстана и необходимостью софинансирования федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Республика ранее взяла на себя обязательства поддержать два вуза – КНИТУ-КАИ и Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» – при условии их победы в федеральном отборе. В 2026 году оба университета получили соответствующие субсидии из федерального бюджета. Каждому из них выделено по 369,3 млн рублей.

С учетом регионального софинансирования общий объем поддержки на 2026 год составит 550 млн рублей. Из них 404,3 млн рублей уже предусмотрены в бюджете, еще 145,7 млн дополнительно согласованы руководством республики.

Проект указа закрепляет КНИТУ-КАИ и АГТУ ВШН в качестве единственных получателей гранта и устанавливает общий объем финансирования. Ожидается, что это позволит выполнить обязательства региона и поддержать развитие инженерного образования в Татарстане.

Оба проекта указа проходят антикоррупционную экспертизу.