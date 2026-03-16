Запуск первой очереди завода технологических насосов в Казани намечен на июнь

Запуск первой очереди нового завода технологических насосов на базе предприятия «Казанькомпрессормаш» должен состояться уже в июне 2026 года. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

«Ушедший [2025] год принес важную новость для отечественной промышленности. На базе Казанькомпрессормаша будет построен завод технологических нефтяных насосов. <…> Запуск первой очереди в июне обеспечит создание 200 рабочих мест», – отметил он.

Новый завод с объемом инвестиций около 4 млрд рублей станет альтернативой зарубежным аналогам и сможет выпускать до 300 насосных систем ежегодно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с первым заместителем генерального директора – главным операционным директором ООО «УК „Группа ГМС“» Артемом Молчановым дальнейшее развитие АО «Казанькомпрессормаш».