Запуск первого в России полигона для дронов отложили до 2022 года

Из-за пандемии первый в России полигон для дронов, который планировалось открыть в конце этого года, запустят в 2022 году. Об этом РИА Новости рассказал руководитель проекта «Полигон БАС» (входит в рынок AeroNet НТИ) Антон Третьяк.

«В связи с тем, что авиационная отрасль понесла значительный ущерб из-за пандемии Covid-19, команда проекта вынуждена перенести срок запуска на три месяца, то есть до февраля 2022 года», — рассказал собеседник агентства.

Проект представляет собой создание цифрового и летного полигонов для тестирования беспилотников. Разработчики смогут проводить все виды летных испытаний — от демонстрации технологий до сертификационных полетов. Платформа будет находиться в 160 км от Москвы, в районе аэродрома «Орловка». На сегодня здесь завершается строительство летно-испытательного центра.

Будет функционировать «летающая» лаборатория, которая будет сопровождать испытуемый аппарат в полете, фиксировать визуально его состояние и метеоусловия в точке его нахождения. Для разработчиков построят специальные зоны, оборудованные рабочими местами и помещениями для проведения совещаний и анализа результатов.

Авторы проекта отмечают, что с 2020 по 2025 год не менее 40 беспилотных авиасистем в РФ будут нуждаться в сертификации.