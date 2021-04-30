Запуск нового автобуса и открытие молодежного центра обсудил с высокогорцами глава района

Сегодня глава Высокогорского района Рустам Калимуллин встретился с населением и обсудил обращения жителей. Встреча состоялась в рамках выездной работы оперативного центра по работе с обращениями граждан, созданного «Единой Россией» в Татарстане.

Одна из участниц встречи — Селена Мустафина — обратилась к Калимуллину с вопросом о мероприятиях для детей-инвалидов. По ее словам, таких встреч и событий в районе могло бы проводиться больше, чтобы люди с ограниченными возможностями стали полноценными участниками жизни района.

Глава муниципалитета отметил, что на сегодняшний день в районе работает центр социального обслуживания «Омет», где находится группа дневного временного пребывания.

«Здесь организованы культурные и развивающие занятия, поэтому для инвалидов здесь всегда открыты двери. Более того, наши благотворители покупают билеты в театр и кино, организовывают перевозку», — рассказал Калимуллин.

Еще один вопрос коснулся образования и доставки детей до школы. Многодетная мама Нурия Ульянова из поселка Урманче рассказала, что у нее трое детей-школьников, которые учатся в Казани. Семья хочет перевести их в Высокогорскую школу №1, но для этого необходимо пустить автобус по маршруту Высокая Гора — Урманче.

Рустам Калимуллин предложил Нурие Ульяновой вернуться на несколько лет раньше, когда он бывал в поселке и уговаривал еще предыдущее поколение учиться у себя в районе. Однако тогда жители поселка отказывались, ссылаясь на плохие условия учебы в районе.

«Сегодня у нас в районе построили две новые школы, появились ледовые дворцы, спорткомплексы. Сегодня и вы созрели, чтобы дети учились у нас. Ко мне уже подходили родители с подобной просьбой, и следом мы обратились в Министерство образования и науки РТ, чтобы району выделили автобус. И нам выделили автобус. С 1 сентября, если вы захотите, дети будут учиться в первой школе», — ответил глава муниципалитета.

Рустам Калимуллин заметил, что на сегодняшний день родители стараются дать детям не только общее образование в школе, но и религиозные знания.

«Изучение религии, христианства, не должно стоять на месте, поэтому мы приступили к строительству новой воскресной школы. Фундамент уже построили», — отметил он. Находиться здание будет возле Храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Высокая Гора.

Квнщица Елизавета Довлатова рассказала главе, что команда «Гагарин» представляют Высокогорский район на всероссийском уровне, но молодежи негде собираться. «Планируете ли вы открыть молодежный центр?» — спросила девушка.

Рустам Калиммулин ответил, что это вопрос времени. «Мы действительно знаем, что у нас молодежь бурно развивается, и мы должны создавать для этого все условия. Мы искали место для нового здания. В итоге решили выделить под молодежный центр недостроенное здание на улице Дорожная, 3 — рядом с парком Победы», — сказал глава района.

По его словам, на объект также выезжал министр по делам детей и молодежи, он оценил здание площадью 3 тыс. квадратных метров. С собственниками здания уже прошли переговоры, они согласились продать его. «Если получится выкупить, то откроем молодежный центр. Объект на 95% уже построен. Остается только оснастить молодежным оборудованием», — подытожил глава района.

Оперативный центр по работе с обращениями позволяет привлекать экспертов и органы власти к разрешению тех проблем, о которых заявляют жители в социальных сетях. В рамках работы оперативного центра действующие депутаты партии будут проводить регулярные встречи с экспертами, руководителями органов власти и активными татарстанцами. Главы муниципальных районов будут встречаться с жителями, обсуждать с ними актуальные проблемы по разным темам.

Фото: «Высокогорские вести».