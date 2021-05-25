Запуск казанского завода по термической переработке мусора отложен из-за пандемии

Поставщики предложили отложить сроки введения в эксплуатацию мусоросжигательных заводов в Московской области и в Казани из-за сложностей, которые вызваны введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями. Соответствующей информацией поделился совладелец и гендиректор «дочки» госкорпорации «Ростех» — компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в интервью РБК.

«РТ-Инвест», отвечающий за строительство МСЗ, выступил за перенос запуска объектов с конца 2022-го на последний месяц 2023 года, однако Министерство энергетики РФ эту инициативу не поддержало.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы построить заводы в срок — к декабрю 2022 года, — подчеркнул Шипелов. — Общестроительные работы, включая строительство площадок, стен и фундаментов под турбины, идут без нарушения графиков. Но всё, что связано с присутствием иностранных специалистов, которые должны контролировать строительство оборудования <…>, просело из-за коронавирусных ограничений — границы закрыты, перемещение невозможно».

При этом руководитель «РТ-Инвест» пояснил, что ранее основные поставщики — Hitachi Zosen Inova и «Атомэнергомаш» — высказали предложение отложить открытие предприятий на шесть — восемь месяцев. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении у курирующего отрасль вице-премьера Александра Новака.

На совещании, прошедшем 14 мая, Новак поручил подшефному ведомству проверить, «действительно ли аргументы наши и наших поставщиков являются объективными», уточнил Шипелов. Минэнерго должно выяснить, не пытается ли «РТ-Инвест» отсрочкой прикрыть собственные неудачи.

«Мы готовы предоставить необходимые доказательства для проверки и ожидаем решения министерства и правительства», — подытожил руководитель строящей мусоросжигательные заводы компании.