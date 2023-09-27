Казарьян: Запуск каналов WhatsApp в России не является сколько-нибудь перспективным

Запуск каналов WhatsApp* в России не является сколько-нибудь перспективным, считает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарьян.

«Каналы — это, в первую очередь, коммерческий инструмент. Они предназначены для бизнеса. Кроме того, компания потратит на этот инструмент значительный ресурс. В том числе на модерацию. А с учетом того, что коммерческая деятельность Meta* в России в общем-то не ведется, в свою очередь, у коммерческих компаний использовать ее коммерческие продукты вряд ли получится», — пояснил он «Татар-информу».

Казарьян говорит, что WhatsApp все еще является популярным мессенджером в России, несмотря на рост аудитории Telegram*, и им еще, наверное, останется в обозримом будущем. «Тем не менее, если рассматривать его как массовое средство потребления контента и общения, то Telegram догнать весьма сложно, потому что он фактически второй источник контента после YouTube*. Там, огромное количество контента на любой вкус и достаточно простой механизм его создания. Если WhatsApp — это, в первую очередь, канал для профессионального медиа, еще одно представительство компании, то в Telegram масса контента любительского», — полагает он.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Если WhatsApp заблокируют, будет остросоциальная тема»: что происходит с мессенджером?

* (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской)