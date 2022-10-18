«Запуск дронов и программирование роботов»: казанцев приглашают на «PROНауку в КФУ»

В Казанском федеральном университете 28 октября пройдет XV серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ» под названием «Ночь интеграции». Вход на мероприятия свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте вуза, сообщает пресс-служба учреждения.

«На одной площадке соберутся представители различных научных сообществ. Подготовлена интересная интерактивная программа: запуск дронов, программирование роботов, химические опыты, викторина, конкурсы, настоящий беспилотный трактор и не только», – рассказала начальник отдела имиджевых мероприятий Департамента по информационной политике КФУ Диана Альмухаметова.

Ученые и преподаватели вуза прочитают лекции об IT- и нанотехнологиях. Основатель научно-просветительского проекта «Мы верим в космос», EX-специалист по подготовке космонавтов ЦПК имени Гагарина Денис Прудник расскажет о космическом туризме.

Исполнительный директор международного фестиваля медиаискусства «Нур», режиссер-документалист Дидар Оразов поделится опытом создания мультимедийных перформансов. А российский интернет-журналист, член правления РОЦИТ Юрий Синодов представит лекцию «Фейки в медиа».

Гости мероприятия смогут самостоятельно провести химические опыты, запустить дрон, запрограммировать робота и поиграть в VR.

Мероприятия научно-популярного проекта КФУ начнутся в 17.00 и пройдут во втором учебном корпусе университета.