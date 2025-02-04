Запущен специальный проект по снижению риска развития онкозаболеваний

Программа «Онконавигатор» при участии российских онкологов и благотворительного фонда «Выручаем» совместно с торговой сетью «Пятерочка» запустила ко Всемирному дню борьбы против рака специальный проект по профилактике онкологических заболеваний – «Онкопросвещение». Инициатива, в рамках которой врачи-эксперты развенчивают мифы об онкологии, рассказывают о способах профилактики и важности диагностики своего здоровья, стала частью инклюзивного блока работы ретейлера.

Согласно статистике, на сегодняшний день на учете в онкодиспансерах состоят около 4 миллионов россиян. При этом свыше 90% пациентов выходят в ремиссию и выздоравливают на первой стадии заболевания благодаря ранней диагностике. Именно поэтому был разработан информационный проект, где российские онкологи делятся советами, направленными на повышение осведомленности о раковых заболеваниях.

«Онкопросвещение» поможет каждому узнать о факторах риска и способах профилактики рака. Также любой желающий может пройти тест на «онконастороженность» и получить рекомендации по улучшению питания и образа жизни, что позволит снизить вероятность развития заболевания более чем на 30%.

Кроме того, на онлайн-площадке врачи разрушают распространенные стереотипы о раке, а в специальном разделе сайта посетители смогут узнать, как сделать вклад в борьбу со злокачественными новообразованиями и оказать поддержку тем, кто столкнулся с диагнозом.

«Покупателями наших магазинов являются более 18 миллионов человек в день. Мы чувствуем ответственность за наших гостей, поэтому одним из ключевых направлений сети является забота о людях. Как известно, знание – это сила, и с помощью нашего нового проекта мы хотим распространить столь важную информацию. Онкология и диагноз «рак» окутаны множеством мифов, которые вызывают чувство страха и неизвестности у большинства людей. Осведомленность о проблеме помогает минимизировать этот страх и не позволяет быть застигнутым врасплох. Мы уверены, что путь к здоровью лежит через знание и своевременную профилактику, что в свою очередь существенно повысит качество жизни людей в целом», – комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

«Ко Всемирному дню борьбы против рака мы при участии ведущих специалистов-онкологов и при поддержке большого бренда «Пятерочки» подготовили этот жизненно важный специальный проект. Почему он важен? С диагнозом «рак» связано большое количество страхов, о которых нужно говорить открыто и давать инструменты. Например, коррекция образа жизни и уход от вредных привычек снижают риски злокачественных новообразований на 40-50% – мы можем повлиять на качество нашей жизни. Но наша цель – не только повысить осведомленность и предотвратить развитие онкологии на ранних этапах, но и поддержать людей, столкнувшихся с данным заболеванием», – резюмировала Елена Мартынова, сооснователь Everland и программы «Онконавигатор».

Проект «Онкопросвещение» реализуется в рамках программы «Пятёрочка с заботой» и подчеркивает важность социальной ответственности бизнеса.