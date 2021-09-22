Запущен проект «Карьерная мастерская Республики Татарстан»

В Татарстане стартует бесплатная программа по профессиональной ориентации «Карьерная мастерская». О запуске программы объявили участники секции «EdTech для всех. ИТ-образование как драйвер развития региона», прошедшей сегодня, 22 сентября, на форуме Kazan Digital Week.

Организаторами «Карьерной мастерской» стали Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и образовательная платформа GeekBrains, а также технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

«Карьерная мастерская» — это бесплатный онлайн-курс по профессиональной ориентации. За семь дней слушатели курса научатся правильно ставить профессиональные цели и планировать карьеру, определят свои сильные стороны и составят долгосрочный план по развитию подходящей для них профессии.

Теперь жители Татарстана смогут бесплатно пройти курсы профориентации онлайн. Записаться на курс «Карьерной мастерской» можно в любое время на сайте программы — https://gb.ru/career-rt.

«Карьерная мастерская Республики Татарстан — первый проект в рамках подписанного в начале июня 2021 года соглашения о сотрудничестве. Теперь у жителей региона есть уникальная возможность — совершенно бесплатно получить консультации ведущих экспертов по построению и планированию своей карьеры. Коллеги из Правительства мыслят по-настоящему широко, поэтому здесь возможна реализация таких проектов», — заявил генеральный директор GeekBrains Александр Волчек.

«Мы продолжаем работу по обучению татарстанцев новым цифровым компетенциям. В прошлом году обучение прошли 23 тыс. человек, — отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. — Мы приветствуем появление новых обучающих программ, особенно тех, что помогают начать карьеру в digital c нуля. Благодаря сотрудничеству с GeekBrains у наших граждан теперь есть возможность освоить новую специальность онлайн бесплатно».

GeekBrains — образовательная платформа, которая помогает начать карьеру в digital с нуля или получить новые навыки для ее развития. Преподаватели-практики обучают программированию, маркетингу, управлению, дизайну, аналитике и продакшену. За десять лет в экосистеме зарегистрировались и получили доступ к новым знаниям более 6 млн человек.