Запрошенное Россией заседание СБ ООН пройдет в годовщину подписания Минских соглашений

В годовщиу принятий Минских соглашений, 12 февраля, в 18 часов по московскому времени пройдет заседание Совбеза ООН, запрошенное Россией. Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«<...> мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», – сказал он.

Полянский отметил, что на встрече обсудят и то, как из-за действий западных членов Совбеза Совет провалился в реализации одной из своих ключевых задач – предотвращении кризисов и конфликтов.

12 февраля 2015 года в Минскве участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали согласованный с главами стран «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений, который предусматривал прекращение огня и отвод тяжелых вооружений в целях создания в регионе зоны безопасности шириной не менее 50 км. Также одним из основных положений было проведение реформы Конституции и децентрализация власти на Украине.