Запрос «парад 2026» оказался среди самых популярных на Украине
Запрос «парад 2026» стал одним из самых популярных среди пользователей на Украине. Об этом, ссылаясь на данные сервиса Google Trends, сообщает «Газета.ru».
Кроме того, пользователи активно ищут открытки и поздравления ко Дню Победы, 9 Мая. В числе наиболее распространенных запросов – «Парад Москва 2026», «Парад Победы 2026» и «Парад 9 мая 2026».
Отмечается, что большая часть запросов вводится на русском языке. При этом официальное празднование 9 Мая на Украине в настоящее время запрещено.