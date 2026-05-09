Запрос «парад 2026» оказался среди самых популярных на Украине

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запрос «парад 2026» стал одним из самых популярных среди пользователей на Украине. Об этом, ссылаясь на данные сервиса Google Trends, сообщает «Газета.ru».

Кроме того, пользователи активно ищут открытки и поздравления ко Дню Победы, 9 Мая. В числе наиболее распространенных запросов – «Парад Москва 2026», «Парад Победы 2026» и «Парад 9 мая 2026».

Отмечается, что большая часть запросов вводится на русском языке. При этом официальное празднование 9 Мая на Украине в настоящее время запрещено.