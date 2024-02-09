«Запрос на красоту очень большой»: Ольга Павлова о шоу «Щелкунчик» для семей бойцов СВО

Запрос сегодняшнего общества на красоту, исторические ценности и отечественные произведения очень высок, заявила член Общественной палаты Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной ледово-балетному шоу «Щелкунчик» с симфоническим оркестром.

Представление, как ранее сообщало агентство, пройдет в двух сеансах 10 февраля в «Татнефть Арене». В нем будут задействованы около 60 музыкантов Московского симфонического оркестра «Преображение» под управлением Азата Максутова, около 25 фигуристов (среди них такие успешные спортсмены, как Алексей Карпов, Алиса Блинникова, Елена Йованович, Максим Мирошкин, Елизавет Худайбердиева и Егор Базин), японская балерина, экс-солистка Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Мана Кувабара и небольшая группа акробатов, в то числе воздушная акробатка Виктория Жуковцова.

Десять тысяч билетов на шоу были переданы Общественно полезным благотворительным фондом «Терәк-Опора» для предоставления семьям бойцов специальной военной операции (СВО), детям-инвалидам и ребятам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«<…> вместе с нашими российскими ребятами работают еще и представители других стран мира, и говорить о закрытости России не приходится. Второе — конечно, запрос общества сегодня на красоту, на исторические ценности, на наши произведения очень большой. Сегодня, когда в мире происходят такие трагические события, людям очень хочется услышать красивую музыку, отдохнуть вместе со своей семьей. На шоу будут особенные гости — это семьи нашего сводного отряда защитников Артемовска, в том числе те, чьи члены семей погибли. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети с разным уровнем здоровья. Артисты, живая музыка, прославленные фигуристы подарят свое сердце этим людям. Это единение дорогого стоит. Не могу не привести слова Президента России Владимира Путина о том, что мы очень внимательно должны относиться к семьям наших защитников Отечества. Мы очень надеемся, что люди придут, посмотрят этот спектакль, и таким образом мы скажем им спасибо и подарим праздник», — подчеркнула Ольга Павлова.

В следующем году, упомянула она, организаторы готовы поставить на льду «Шурале» и в целом продолжить проект постановками национальных сказок. Проект с международной командой, по мнению Павловой, — это билет в будущее для молодых спортсменов, которые сейчас лишены возможности выступлений на международном уровне.

«Может быть, уже через год, два, три имена этих ребят будут звучать. Они с чистым сердцем идут, идут в такое непростое время к людям, ждут обратную связь, работают открыто, поэтому я с ними. И мы бы очень хотели, чтобы нас поддержала Алина Загитова. К ней у меня есть большое предложение. Она из нашей республики. Когда „Шурале” будет ставиться, народные сказки, здесь ее оценка, ее работа будет очень важна. Мы бы очень хотели задействовать ее. Она большой поклонник, любитель, проводник татарского народа — она нам очень нужна», — подытожила Ольга Павлова.