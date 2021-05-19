Запретить Tik-Tok и вернуть детство: участники праймериз «ЕР» встретились с высокогорцами

Сегодня в районном Дворце культуры, расположенном в поселке станции Высокая Гора, состоялась встреча местных жителей с участниками предварительного голосования «Единой России». С приветственным словом перед собравшимися выступил глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин, который заметил, что все кандидаты достойны попасть в Государственную Думу.

Как и многих жителей сельской местности, высокогорцев интересовали меры поддержки для привлечения молодых специалистов на село.

«Помимо действующих мер поддержки рассматриваются ли иные дополнительные меры, способствующие привлечению как специалистов, так и молодых людей в сельскую местность?» — задал вопрос депутату Госсовета Татарстана и генеральному директору ООО «Страховое медицинское общество „Спасение“» Геннадию Глушкову местный житель.

Парламентарий отметил, что вопрос относится скорее к федеральному уровню. Что же касается местных мер поддержки, то сельчане о них прекрасно осведомлены, уверен он.

«В Татарстане реализуются программы „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, „Земский учитель“. С 2021 года должна заработать программа „Земский культурный работник“. На мой взгляд, специалистов, которые нужны селу, нужно искать», — сказал Глушков.

С высокогорцами также сегодня встретились гендиректор ООО «АПМ-Инжиниринг» Асхат Гарифуллин, глава Аксубаевского района Камиль Гилманов, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, депутат Госдумы РФ Равиль Хуснулин.

В начале своих выступлений спикеры рассказали о себе, представили свои программные предложения, а затем ответили на вопросы.

Директор центра «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов заявил о великом счастье жить в такой республике, которая переживает расцвет благодаря великой плеяде глав и управленцев.

«У великой татарской нации обязательно должен быть представитель в Комиссии по культуре в Госдуме. Это большая проблема — отсутствие патриота татарской культуры в комиссии. Единственной культуры, которая пока еще не затронутая распадом и государственной изменой. Вы посмотрите, что „пятая колонна“ вещает нашей молодежи с федеральных каналов!» — эмоционально высказался Туманов.

Кроме того, спикер затронул проблему загруженности учителей. Обращаясь к депутату Госдумы РФ Ильдару Гильмутдинову, Туманов напомнил, что тот ранее призывал категорически убрать всю «писанину» от педагогов. «К прошлой писанине добавились еще электронные журналы. Они к концу дня падают! Это уже не работа учителя! Это концлагерь! У них физически не остается времени на воспитание», — уверен докладчик.

В качестве примера деятель культуры предложил использовать финскую модель образования, где, по словам Туманова, ответственность за административные вопросы несет только директор, а учитель должен воспитывать ребенка. «Великая Крупская была права. Великая советская школа была создана для того, чтобы у ребенка было детство», — сказал Туманов, подчеркнув, что дикие нагрузки при ЕГЭ совершенно не обоснованы.

«Как защитить детей от пропаганды в интернете?» — прозвучал вопрос в зале. На это Туманов отреагировал еще более эмоционально.

«Почему мы не можем издать закон и запретить использование гаджетов с видеоконтентом Tik-Tok, где используется разврат, оскорбления нашего государственного строя, ущемление прав нашего суверенитета?» — ответил он вопросом на вопрос.

По его мнению, нужно запретить как ношение оружия, так и использование гаджетов до 21 года. Когда «учитель оформит укрепленную личность», тогда можно будет выдавать гаджеты, добавил участник праймериз.

В Татарстане продолжаются встречи участников предварительного голосования «Единой России» с жителями. Серия встреч вышла на финишную прямую — предварительное голосование начнется 24 мая и продолжится до 30 мая.

20 мая кандидаты встретятся с жителями Набережных Челнов, Кукморского, Сармановского, Чистопольского и Буинского районов РТ.

Фотографии предоставлены изданием «Высокогорские вести».