Запрет телефонов и военная подготовка: что ждет школьников в Татарстане с 1 сентября

Ильсур Хадиуллин рассказал о нововведениях в наступающем учебном году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В школах дети пользоваться телефонами во время уроков не смогут, не имеют права»

Школьники с 1 сентября больше не смогут использовать мобильные телефоны в учебном процессе, сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в рамках проекта «Татарстан Онлайн».

Это не локальное, а федеральное нововведение – так будет по всей России.

«Соответствующий закон уже вступил в силу. В школах дети пользоваться телефонами во время уроков не смогут, не имеют права. Их нужно будет сдать учителю. Никаких разговоров во время урока не должно быть. Вместо того, чтобы включать телефон на уроке и записывать учителя, надо его слушать, уважать и ценить его знания», – заявил он.

При этом, по мнению министра, мобильные телефоны должны быть в доступе учителя на случай экстренной ситуации.

«Закон надо уважать, поэтому учитель, получается, имеет право запретить [использовать телефон]. Учитель должен выполнять закон, поэтому никаких телефонов. А то еще давайте придем с магнитофоном, рацией, какими-то средствами связи. Ими можно воспользоваться дома, не в классе», – отметил он.

По словам Хадиуллина, мобильники запрещены и в некоторых колледжах и техникумах – студенты, приходя на занятия, сдают свои телефоны.

Школьники с 1 сентября больше не смогут использовать мобильные телефоны в учебном процессе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Военные знания и сборы

Еще одно нововведение – с этого учебного года вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» школьники будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил глава Минобрнауки.

Новый предмет появится у школьников 8 – 11 классов. «Добавились два модуля: по основам военных знаний для 8 и 9 классов и основам военной подготовки для 10 и 11 классов», – уточнил Хадиуллин.

По его словам, в рамках этого предмета после восьмого класса школьники впервые будут проходить трехдневные сборы, а после 10 класса – пятидневные.

«Сборы – это как функциональная грамотность. То есть использование знаний на практике. Ничего страшного в них нет», – подчеркнул министр.

Он добавил, что для преподавания «Основ безопасности и защиты Родины» уже более тысячи учителей ОБЖ в республике прошли обучение.

«Предмет направлен на создание условий для получения полноценных знаний по патриотическому воспитанию, Конституции, структуре государства, военной подготовке», – пояснил Хадиуллин.

С этого учебного года вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» школьники будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дети должны работать руками, что-то создавать»

Некоторые изменения ожидаются в предмете «Труд» («Технология»). Такие уроки войдут в расписание занятий школьников 1 – 9 классов, сообщил министр.

«В первом классе предусмотрен один час, в 5 – 7 – по два часа, в 8 и 9 классах – по одному часу. Раньше было пять модулей, добавились еще три, в том числе по робототехнике», – сказал Хадиуллин.

По его словам «Труд» – это серьезный предмет. «В советской школе он у нас был, мы все умели работать на станках. В 1990-х годах многие школы закрыли мастерские. Сегодня мы пришли к тому, что их надо создавать, оснащать оборудованием, чтобы дети умели работать руками, что-то создавать. Уже 1146 кабинетов труда есть в больших школах», – заметил он.

Глава Минобрнауки сообщил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение разработать пятилетнюю программу по оснащению кабинетов труда оборудованием.

«Федеральные рабочие программы есть. В этом году пока будут только методические рекомендации для учителей. Учебников еще нет в России», – заявил он.

«Сегодня мы пришли к тому, что мастерские надо создавать, оснащать оборудованием, чтобы дети умели работать руками, что-то создавать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В школах откроются 20 физико-математических классов

Для популяризации точных наук в Татарстане запустят проект «Физико-математический прорыв». И уже с начала учебного года в школах откроются 20 физико-математических классов, сообщил глава Минобрнауки. «Получили финансирование на этот год и на 2025-й», – добавил он.

Кроме того, в рамках проекта с 1 сентября для учащихся 5–7 классов будут открыты сто физико-математических кружков. А сто учителей за преподавание будут получать дополнительную оплату 10 тыс. рублей каждый месяц.

Планируется также выделять гранты учителям физики и математики в размере 25 тыс. рублей в конце учебного года по результатам работы.

Более того, 20 тыс. рублей получат молодые учителя по математике, физике и химии, работающие с детьми, которые добиваются высоких результатов.

«Это очень большой проект. Мы его запланировали на три года», – добавил Хадиуллин.

В целом в Татарстане сохраняется нехватка учителей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вопрос с дефицитом учителей пока не решен»

В целом в Татарстане сохраняется нехватка учителей. Из-за этого 35% педагогов работают на 1,5 ставки, заявил министр образования и науки.

«Это большая нагрузка. 50% учителей основных предметов – русского языка и математики – тоже имеют большую нагрузку. На сегодня вопрос с дефицитом учителей пока не решен», – заметил он.

При этом ежегодно вузы республики выпускают более 4 тыс. педагогов, еще тысячу – педагогические колледжи. «Огромное количество учителей выпускается, но не все трудоустраиваются. Закрепляемость не совсем хорошая, поэтому проблема кадров остается», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Чтобы решить вопрос с нехваткой учителей, в школах Татарстана открываются профильные психолого-педагогические классы. «Уже третий год так работаем. В прошлом году открыли 320 таких классов, в этом году их будет еще больше. 221 школа проводит такую работу начиная с восьмого класса. Мы сами себе готовим кадры, без этого невозможно», – сказал министр.

Около 1,5 млрд рублей выделено из бюджета Татарстана на охрану школ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Безопасность детей на первом месте, поэтому всем надо быть бдительными»

Около 1,5 млрд рублей выделено из бюджета Татарстана на охрану школ. И эта работа будет продолжена, подчеркнул Хадиуллин.

«Безопасность детей на первом месте, поэтому всем надо быть бдительными. Действия ученика, учителя, технического работника. Каждый должен знать», – сказал он.

По словам министра, охрану школ обеспечивают частные организации. На территориях всех школ установлены ограждения, все учебные организации оснащены тревожными кнопками, 75% учреждений – видеонаблюдением.

«Можно ставить трехметровые заборы, но в первую очередь должен быть контроль и бдительность со стороны всех работников», – заявил он.

«Какие школы мы сейчас строим? В них есть лаборатории физики и химии, интерактивное оборудование, актовый зал. Есть школы с актовым залом на 560 мест» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше даже в районных центрах таких актовых залов не было»

В Татарстане 1 сентября откроются восемь новых школ и три пристроя к образовательным организациям на 10 тыс. учащихся. Кроме того, в этом году будут построены десять детских садов более чем на 2 тыс. мест, также сообщил министр.

«Например, в Казани на Мамадышском тракте откроется школа на 1501 место, в ЖК “Журавли”, в микрорайоне М-14 на 1224 места. В селе Чернышевка в Высокогорском районе появится школа на 192 места, на 1224 места – в центре Высокой Горы и в 65-м микрорайоне Набережных Челнов, на 500 мест – в Песчаных Ковалях Лаишевского района. Дополнительный корпус построят в Кукморском районе. Все они практически готовы», – рассказал глава Минобрнауки.

Кроме того, к 1 сентября завершится капремонт 49 школ и ремонт 94 пищеблоков. «По федеральной программе шесть школ в Казани ремонтируются. Они тоже будут готовы к началу учебного года. Да, есть еще школы, которые требуют ремонта, но мы о них не забываем», – подчеркнул министр.

Ежегодно на ремонт школ и детских садов из бюджета республики выделяется более 2,5 млрд рублей. Каждый год также направляется 1 млрд рублей на ремонт школьных пищеблоков и оснащение их новым оборудованием.

«Какие школы мы сейчас строим? В них есть лаборатории физики и химии, интерактивное оборудование, актовый зал. Есть школы с актовым залом на 560 мест. Раньше даже в районных центрах таких актовых залов не было. И они не пустуют. Там проходят мастер-классы, конференции, соревнования. Мы даем детям такую площадку, чтобы они раскрылись», – отметил Хадиуллин.

В целом, по его словам, школы Татарстана готовы к началу нового учебного года.