Открытие завода Aurus и запрет на самокаты: главное с брифинга в Доме Правительства РТ

Лимузин для ВИП-персон будут собирать в «Алабуге»

Запуск серийного производства автомобиля премиум-класса Aurus запланирован в ОЭЗ «Алабуга» в понедельник, 31 мая. На мероприятие приглашены Президент РТ Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, представители холдинга Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, которыещ выступают инвесторами проекта. Гости мероприятия посетят цеха по сборке, осмотрят первые модели машины и оценят ее функционал.

«В рамках посещения Рустамом Нургалиевичем форума в Абу-Даби у него была встреча с руководством компании Tawazun», — отметила Галимова.

Проект по организации серийного производства автомобилей бренда Aurus будет размещен на территории площадью 17,5 тыс. кв. метров в индустриальном парке «Синергия».

«На текущий момент полностью завершены все основные строительно-монтажные работы подвесных металлоконструкций, участков сборки шасси и всех необходимых инфраструктурных моментов, связанных с дорожными и инженерными сетями», — подытожила руководитель пресс-службы Президента РТ.

Напомним, машины Aurus создаются по проекту «Кортеж» с 2013 года для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Впервые лимузин модели Aurus использовался на инаугурации Президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

Источник: kremlin.ru

Также на следующей неделе запланирован визит татарстанской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На полях форума Президент РТ Рустам Минниханов планирует встретиться с руководителями регионов РФ, представителями крупных отечественных компаний и делегациями из Израиля и Бахрейна.

В рабочесм графике Минниханова встречи с губернаторами Костромской, Владимирской, Архангельской и других областей. Ожидается, что по итогам данных встреч будут подписаны новые межрегиональные соглашения.

«Кроме того, прорабатываются вопросы по встречам с представителями „Газпрома“ и „Транснефти“», — сказала Галимова.

Она добавила, что в планах татарстанской делегации также встречи с представителями Израиля, Бахрейна и другими гостями масштабного мероприятия.

Запрет самокатов и смягчение Covid-ограничений

Во время брифинга руководитель пресс-слцужбы Президента РТ также сообщила, что в Казани определят границы для безопасных прогулок на электросамокатах.

«Речь не о том, чтобы в городе выделить парк, где можно ездить на электросамокатах, а определить границы, где можно безопасно пользоваться самокатом», — сказала Галимова. Она отметила, что в первую очередь на самокатах запретят ездить по потенциально опасной для них территории — проезжей части.

«Должны быть разграничения, чтобы участники движения не мешали друг другу и не представляли опасности друг для друга», — подчеркнула Лилия Галимова.



На данный момент власти Казани уже ведут разработку регламентов по использованию электросамокатов в городе.

«На уровне муниципалитета идет подготовка соответствующего документа. После утверждения он получит распространение во всех городах республики», - отметила Галимова.



Она добавила, что регулирование этой сферы – объективная потребность, с учетом растущего числа электросамокатов в городах. Зачастую, неумелое использование данного транспорта заканчивается травмами как для самих водителей, так и для прохожих.

«Речь о регулировании скоростного режима, разрешенных площадках, а также о местах хранения самокатов. Мы видим, что часто их бросают где попало», - резюмировала Галимова.

В беседе с журналистами руководитель пресс-службы также прокомментировала возможность смягчения ковидных ограничений в преддверии летнего туристического сезона.

«Что касается послаблений, то Правительство РТ следит за эпидемиологической ситуацией, исходя из этого будут предпринимать следующие действия. Как только Роспотребнадзор даст свою оценку ситуации, будет принято соответствующее решение», — заявила Галимова.

Плюсы от сделки «СИБУРа» и «ТАИФа»

Сделка по слиянию нефтехимических гигантов «ТАИФ» и «СИБУР холдинг», которая была объявлена в конце апреля текущего, положительно скажется на развитии Татарстана. Она позволит увеличить число рабочих мест и объем поступлений в бюджет республики.

«Мы видим в этой сделке абсолютный плюс для республики, учитывая, какая это глобальная компания и какие у нее перспективы развития. Во-первых, это увеличение в два раза производимой продукции. Значит, мы имеем увеличение количества рабочих мест и, соответственно, увеличение средств, отчисляемых в бюджет республики», — сказала Галимова.

По ее словам, позиция Президента Татарстана по прошедшей сделке положительная. «СИБУР» является крупным инвестором, с которым у республики давно налажено тесное сотрудничество. Власти Татарстана намерены помогать и поддерживать холдинг, работающий на территории республики, подчеркнула спикер.

Помимо этого республику ждет еще один крупный проект - реконструкция театра имени Камала, при которой будут использоваться инновационные технологии. Во время недавней рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов осмотрел один из столичных театров - в качестве удачного примера масштабной реконструкции.

«Есть решение Президента РТ о том, что Камаловскому театру требуется не просто ремонт, а глубокая реконструкция. Потому что этот театр является одной из визитных карточек города», - подчеркнула Галимова.

Госсовет Татарстана выступит с инициативой ужесточить оборот оружия

На брифинге в Доме Правительства РТ также были озвучены данные о состоянии здоровья детей, пострадавших при стрельбе в гимназии №175.

«Состояние детей в Москве остается тяжелым, но его удалось стабилизировать, и самое главное, что они живы. Врачи делают все возможное, чтобы восстановить их здоровье», — сказала Галимова.

Она утчонила, что родителей казанских школьников разместили в полпредстве РТ в РФ, и у них есть возможность постоянно посещать детей.

Тем временем депутаты Татарстана планируют внести ряд законодательных инициатив в части ужесточения оборота огнестрельного оружия в стране.

«На ближайшей сессии Госсовета будут внесены законодательные инициативы в сфере продажи оружия и его доступности. Это касается, в том числе, и медицинского освидетельствования», - отметила Галимова.



Она также добавила, что в проработке парламентариев находятся инициативы, связанные с доступом детей к компьютерным играм со сценами насилия.

«Речь идет о сегменте тех компьютерных игр, которые подразумевают использование виртуального оружия и убийств», - пояснила Лилия Галимова.