Запрет ничего не дал: вернет ли Инфантино российские команды на официальные турниры ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал новое интервью SKY, в котором высказался о вероятном снятии международного бана с российских команд. Комментарии Инфантино уже вызвали эмоциональную реакцию как с Запада, так и с российской стороны. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

«Запрет ничего не дал, лишь породил еще больше ненависти и разочарования»

Президент ФИФА Джанни Инфантино, кажется, стал хедлайнером всех заголовков спортивных СМИ в начале февраля. В свежем интервью Sky, полная версия которого еще не опубликована, чиновник выступил с недвусмысленным заявлением. Он хочет полноценного возвращения российских команд на международную арену.

«Мы должны это сделать. Однозначно. Хотя бы на молодежном уровне. Запрет ничего не дал, лишь породил еще больше ненависти и разочарования. Возможность для мальчиков и девочек из России играть в футбол в разных частях Европы пошла бы на пользу», — заявил президент ФИФА.

Более того, исходя из заявлений Инфантино, ФИФА планирует в ближайшее время выпустить закон, который будет запрещать исключение каких-либо команд в связи с политическими обстоятельствами. Сделано это будет для того, чтобы пресечь какие-либо недопонимания в спортивной среде.

Ведь, к примеру, сколько полемики было осенью по поводу участия израильских команд в международных турнирах вопреки их конфликту в Секторе Газа. Профессиональные клубы из Израиля не были подвергнуты никаким санкциям, в отличие от российских. Тот же «Маккаби» из Тель-Авива спокойно отыграл весь групповой этап Лиги Европы в сезоне 2025\26.

«Мы должны изменить свои правила. Нам следует закрепить в уставе положение о том, что мы никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров. Кто-то обязан поддерживать эти связи открытыми», – добавил Инфантино.

Фото: © Владимир Васильев, «Татар-Информ»

«Мы видели эти заявления, мы их приветствуем»

Реакция Кремля на слова Джанни Инфантино не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости Спорт» позитивно прокомментировал возможное снятие бана с российских команд.

«То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счёт, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно об этом давно пора подумать.Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать», – сказал Песков.

Аналогично быстро появился комментарий и от генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

«Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите МОК. Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдёт правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение!» – цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.

Фото: © Владимир Васильев, «Татар-Информ»

Ранее у ФИФА уже были попытки вернуть российские команды на международную арену

Важно отметить, что Джанни Инфантино уже не первый год активно агитирует за возвращение российских команд в официальные международные соревнования. Вот что чиновник говорил, например, в марте прошлого года:

«Мы все надеемся, что мирные переговоры будут успешными, потому что я думаю, что это важно для всего мира, а не только для футбола. Если футбол сможет сыграть хоть какую-то роль, как только наступит мир, то, конечно, мы внесем свой вклад. Мы с нетерпением ждем, когда все страны мира смогут играть в футбол. Есть более важные темы (чем допуск России на ЧМ), когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы в игре участвовали все страны».

Как сообщает издание «Sport24», уже в апреле этого года ФИФА проведет совещание относительно официального возвращения России на международную арену. Затем будет голосование европейских стран, которое определит итог обсуждаемого вопроса.

Тут-то и кроется ложка дегтя. В 2023 году УЕФА совместно с ФИФА хотели вернуть юношеские сборные России (U17) на чемпионаты Европы и мира. Обе организации дали добро и рассчитывали, что со стороны Европы будет поддержка участия хотя бы детских команд из России.

Однако как только заявления ФИФА и УЕФА вышли в свет, сразу 10 стран отказались играть со сборной России. Это Украина, Польша, Латвия, Литва, Румыния, Англия, Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция. В конечном итоге, снятие бана с России обернулось провалом.

В том, что ФИФА снисходительно смотрит в сторону возвращения российских команд, есть и коммерческая подоплека. Организация рассматривает Россию в качестве страны-хозяйки своих турниров. ЧМ по футболу в 2018 году справедливо признался одним из лучших, по мнению ФИФА, с точки зрения уровня подготовки и реализации.

В России есть сразу несколько ультрасовременных арен, способных принимать у себя матчи грандиозного масштаба. Собственно, они и планировались в России, если бы не начало политического конфликта с Украиной. Финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, Суперкубок УЕФА в Казани – из тех мероприятий, которые должны были пройти в России в последние годы.

Западные СМИ на фоне обращений Инфантино в едином порыве утверждают о том, что, скорее всего, уже в следующем году российские команды допустят до официальных международных турниров. Но пока это только слова. Конкретика будет известна позже.