Запрет на выезд из страны: кого он может коснуться

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В летний сезон многие планируют свои отпуска за границей. Но некоторым категориям запрещается покидать пределы страны. Кто не сможет выехать за границу – в материале «Татар-информа».

Кому запрещено выезжать за рубеж

Право покидать территорию страны могут ограничить для следующих категорий граждан:

- при наличии судебной задолженности свыше 10 тыс. рублей — проверить наличие ограничений можно через госуслуги;

- если человек имеет доступ к гостайне или занимает должность с замещающими полномочиями;

- если гражданин призван на военную службу или альтернативную гражданскую службу;

- при получении повестки из военкомата о призыве;

- если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления;

- при наличии приговора суда за уголовное правонарушение;

- сотрудники ФСБ и бывшие военнослужащие данного ведомства, для последних ограничения действуют до пяти лет после увольнения;

- при предоставлении заведомо ложной информации при оформлении заграничного паспорта;

- в случае признания человека банкротом.

Также несовершеннолетний ребёнок не может покинуть страну без разрешения второго родителя, если тот наложил запрет на выезд за ее пределы.

В каких случаях возможен выезд из страны

Гражданам, работающим или ранее работавшим в ФСБ, а также лицам с доступом к секретной информации, могут разрешить кратковременный выезд в следующих ситуациях:

- если требуется срочное медицинское лечение самого гражданина с ограничением на выезд;

- при необходимости сопровождения близкого родственника на экстренное лечение, если другие родственники без ограничений не могут выполнить эту задачу;

- при угрозе жизни или здоровью близкого родственника, проживающего за рубежом;

- в случае смерти близкого родственника за пределами страны;

- при необходимости личного присутствия для оформления наследства в соответствии с законом иностранного государства.

- Для получения разрешения необходимо предоставить подтверждающие документы в организацию, которая наложила запрет на выезд.