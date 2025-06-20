Запрет на выезд из страны: кого он может коснуться
В летний сезон многие планируют свои отпуска за границей. Но некоторым категориям запрещается покидать пределы страны. Кто не сможет выехать за границу – в материале «Татар-информа».
Кому запрещено выезжать за рубеж
Право покидать территорию страны могут ограничить для следующих категорий граждан:
- при наличии судебной задолженности свыше 10 тыс. рублей — проверить наличие ограничений можно через госуслуги;
- если человек имеет доступ к гостайне или занимает должность с замещающими полномочиями;
- если гражданин призван на военную службу или альтернативную гражданскую службу;
- при получении повестки из военкомата о призыве;
- если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления;
- при наличии приговора суда за уголовное правонарушение;
- сотрудники ФСБ и бывшие военнослужащие данного ведомства, для последних ограничения действуют до пяти лет после увольнения;
- при предоставлении заведомо ложной информации при оформлении заграничного паспорта;
- в случае признания человека банкротом.
Также несовершеннолетний ребёнок не может покинуть страну без разрешения второго родителя, если тот наложил запрет на выезд за ее пределы.
В каких случаях возможен выезд из страны
Гражданам, работающим или ранее работавшим в ФСБ, а также лицам с доступом к секретной информации, могут разрешить кратковременный выезд в следующих ситуациях:
- если требуется срочное медицинское лечение самого гражданина с ограничением на выезд;
- при необходимости сопровождения близкого родственника на экстренное лечение, если другие родственники без ограничений не могут выполнить эту задачу;
- при угрозе жизни или здоровью близкого родственника, проживающего за рубежом;
- в случае смерти близкого родственника за пределами страны;
- при необходимости личного присутствия для оформления наследства в соответствии с законом иностранного государства.
- Для получения разрешения необходимо предоставить подтверждающие документы в организацию, которая наложила запрет на выезд.