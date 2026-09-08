Запрет на временное лишение прав: кому не могут ограничить право водить авто

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У некоторых жителей Татарстана право на управление автомобилем может быть временно ограничено. Подобная мера применяется, в частности, при наличии задолженности по алиментам, неоплаченных административных штрафов и в ряде других ситуаций. При этом законодательство предусматривает обстоятельства, при которых ограничивать водителя в использовании транспортного средства нельзя. Подробнее о них – в материале «Татар-информа».

Временное ограничение не вводят в следующих случаях:

– автомобиль является для гражданина главным источником дохода, поэтому запрет на управление транспортным средством фактически лишит его возможности зарабатывать;

– машина необходима человеку и его семье для нормальной жизнедеятельности, поскольку они проживают в районе, где общественный транспорт практически недоступен или его возможности сильно ограничены;

– транспортное средство используется гражданином из-за инвалидности самого водителя либо человека, который находится на его иждивении;

– общий размер имеющихся у гражданина задолженностей составляет менее 10 тыс. рублей;

– должнику официально предоставили отсрочку либо рассрочку по исполнению его долговых обязательств.