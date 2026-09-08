Запрет на временное лишение прав: кому не могут ограничить право водить авто
Когда не могут временно лишить прав
У некоторых жителей Татарстана право на управление автомобилем может быть временно ограничено. Подобная мера применяется, в частности, при наличии задолженности по алиментам, неоплаченных административных штрафов и в ряде других ситуаций. При этом законодательство предусматривает обстоятельства, при которых ограничивать водителя в использовании транспортного средства нельзя. Подробнее о них – в материале «Татар-информа».
Временное ограничение не вводят в следующих случаях:
– автомобиль является для гражданина главным источником дохода, поэтому запрет на управление транспортным средством фактически лишит его возможности зарабатывать;
– машина необходима человеку и его семье для нормальной жизнедеятельности, поскольку они проживают в районе, где общественный транспорт практически недоступен или его возможности сильно ограничены;
– транспортное средство используется гражданином из-за инвалидности самого водителя либо человека, который находится на его иждивении;
– общий размер имеющихся у гражданина задолженностей составляет менее 10 тыс. рублей;
– должнику официально предоставили отсрочку либо рассрочку по исполнению его долговых обязательств.