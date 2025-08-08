news_header_top
Общество 8 августа 2025 07:00

Запрет на вождение: когда татарстанцев могут временно лишить права на управление авто

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отдельным категориям татарстанцев могут временно запретить управлять транспортным средством. Соответствующее решение может вынести судебный пристав по заявлению взыскателя или по собственной инициативе. У кого могут приостановить право на вождение – в материале «Татар-информа».

Временное ограничение на управление ТС может быть наложено на жителя Татарстана, если он без уважительной причины:

- уклоняется от оплаты алиментов;

- не возместил в установленный срок вред здоровью, причиненный другому человеку;

- не возмещает вред в связи со смертью кормильца;

- не выполняет требования по компенсации имущественного ущерба;

- не соблюдает требования по компенсации морального ущерба;

- отказывается от выполнения решений по спорам неимущественного характера, которые связаны с воспитанием детей;

- не платит административные штрафы.

