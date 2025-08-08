Запрет на вождение: когда татарстанцев могут временно лишить права на управление авто
Отдельным категориям татарстанцев могут временно запретить управлять транспортным средством. Соответствующее решение может вынести судебный пристав по заявлению взыскателя или по собственной инициативе. У кого могут приостановить право на вождение – в материале «Татар-информа».
Временное ограничение на управление ТС может быть наложено на жителя Татарстана, если он без уважительной причины:
- уклоняется от оплаты алиментов;
- не возместил в установленный срок вред здоровью, причиненный другому человеку;
- не возмещает вред в связи со смертью кормильца;
- не выполняет требования по компенсации имущественного ущерба;
- не соблюдает требования по компенсации морального ущерба;
- отказывается от выполнения решений по спорам неимущественного характера, которые связаны с воспитанием детей;
- не платит административные штрафы.