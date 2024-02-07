Запрет на стройку у воды и навигатор с «лосями»: как защитят флору и фауну в Татарстане

Итоговая коллегия Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам прошла в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоимость запаса охотресурсов за пять лет выросла на 80%

В Татарстане выросла численность практически всех видов диких животных, в том числе таких ценных, как лось и косуля, показало последнее зимнее исследование, сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Животный мир Татарстана достаточно разнообразен, 81 вид отнесен к охотничьим ресурсам.

«Стоимость запасов охотничьих ресурсов составляет 2,7 млрд рублей, за последний год этот показатель вырос на 12,5%, а за пять лет – на 80%», — сообщил глава ведомства.

В последнее время перечень охотничьих ресурсов пополнили такие виды, как марал и пятнистый олень. В прошлом году комитет даже установил квоту добычи оленя. «Это стало возможным уже через десять лет после первого выпуска этих животных. Такое впервые в новейшей истории Татарстана», — подчеркнул Батков.

Он заметил, что еще «есть вопросы, которые требуют иных подходов в работе». Это касается и состояния массовых видов охотничьих ресурсов, таких как пернатая дичь и заяц-русак.

«Квота добычи на эти виды не устанавливается, и они могут подвергаться значительным колебаниям численности в результате нерационального их использования. Численность куропатки, по данным учета 2023 года, составила более 152 тыс. особей, рост за пять лет составил почти 40%», — сказал руководитель природоохранного ведомства.

Он пояснил, что темпы прироста численности животных и птиц не везде одинаковы, а в некоторых угодьях отмечается значительное снижение отдельных видов.

В отдельных охотничьих хозяйствах численность куропаток за это время снизилась на 40%. При этом число выданных разрешений на добычу выросло на 20%. «Посмотрите, какой дисбаланс возникает. Это путь в никуда», — сказал Батков, обращаясь к коллегам.

Он поручил регулировать число выдаваемых разрешений.

Разрешения на наиболее ценные виды охотничьих ресурсов распределяются между охотниками путем жеребьевки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Количество выданных разрешений на охоту за пять лет увеличилось на 34%

Всего в прошлом году в Татарстане выдали более 41 тыс. разрешений на охоту, что на 12,5% больше по сравнению с 2022 годом. За пять лет рост составил более 34%.

«Увеличение численности охотничьих ресурсов отражается на количестве выдаваемых разрешений на их добычу. Разрешения на наиболее ценные виды охотничьих ресурсов распределяются между охотниками путем жеребьевки. Впервые в прошлом году она была проведена в электронном виде», — констатировал Федор Батков.

По данным спикера, внедрение цифровых технологий позволило упростить процедуру подачи заявлений, «исключить человеческий фактор при их обработке и проведении самой жеребьевки». Об этом свидетельствует количество поданных заявлений – более 13 тыс., что на 73% больше, чем годом ранее.

При этом специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам отмечают значительное снижение количества жалоб от самих охотников. Аналогичная процедура пока внедрена только в Нижегородской области, заметил Батков.

«Большое значение уделяется борьбе с заболеваниями. Серьезнейшие вызовы приносит распространение африканской чумы свиней» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для профилактики АЧС свиней за год отстреляно 2,5 тыс. кабанов

Для профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС) за прошлый год в Татарстане отстреляли около 2,5 тыс. кабанов.

«Большое значение уделяется борьбе с заболеваниями. Серьезнейшие вызовы приносит нам распространение АЧС. По периметру границ республики и вокруг свинокомплексов созданы и функционируют буферные зоны. На протяжении ряда последних лет мы активно снижали численность кабана, а в 2023 году в республике их добыто порядка 2,5 тыс.», — продолжил Фёдор Батков.

Профилактика дает результаты – за прошлый год не было зафиксировано случаев АЧС в республике. Однако риски заноса африканской чумы свиней из других регионов еще остаются, в том числе из-за посевов кукурузы и подсолнечника, которые привлекают кабанов. В некоторых хозяйствах эти культуры остаются неубранными вплоть до самой зимы. Батков обратил внимание специалистов Минсельхоза РТ на необходимость своевременной уборки урожая.

Кроме того, для профилактики бешенства была снижена численность лисиц – до 5,3 тыс.

Госкомитет по биоресурсам и охотпользователи и здесь занимаются профилактикой. Например, раскладывают до 2 млн доз вакцины против бешенства каждый год. И за последние два года не было зафиксировано ни одного случая заболевания бешенством среди диких животных, хотя, для сравнения, в 2015 году было 145 таких случаев.

Татарстанцы периодически сообщают в комитет о появлениях лисиц в разных населенных пунктах. Оказывается, диких животных привлекают несанкционированные свалки и открытые контейнерные площадки. Председатель Госкомитета РТ по биоресурсам рекомендовал провести мероприятия по благоустройству мусорных площадок и ликвидировать стихийные свалки в городах и районах республики.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных за 2023 год в Татарстане увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За пять лет число ДТП с участием диких животных выросло в 2,5 раза

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных за 2023 год в Татарстане увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, а за пять лет — в 2,5 раза. Федор Батков объяснил причины этой проблемы и предложил возможные пути решения.

«Это связано с ростом численности животных — число лосей и косуль за пять лет увеличилось в два раза, а также с увеличением протяженности дорог с высокоскоростным режимом. Такие ДТП создают угрозу не только объектам животного мира, но жизни и здоровью людей, за прошлый год 2 человека погибли, 113 пострадали», — заметил он.

Когда строили трассу М12, к слову, сразу предусмотрели специальные сооружения для животных: создали три биоперехода тоннельного типа и семь биопереходов в виде ландшафтного моста и мостовых переходов.

Но в целом проблема остается. «Мы изучили опыт других субъектов, международный опыт и нашли интересное решение – внедрение акустических отпугивателей для диких животных. В настоящее время на одном из предприятий республики разработан и проходит испытания технический комплекс, решающий проблему. При подтверждении заявленных характеристик и эффективности мы его внедрим на проблемных участках автодорог», — обещал Батков.

Также в республике планируется создание интерактивной карты «ДТП с участием диких животных», на которой будут отмечены места концентрации аварий. В дальнейшем эта карта будет синхронизирована с Яндекс-навигатором.

«Эта карта будет востребована водителями и позволит минимизировать риски совершения ДТП», — считает председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Для борьбы с застройкой на берегах водоемов Госкомитет Татарстана по биоресурсам намерен создать 73 водных особо охраняемых природных территории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для борьбы с коттеджной застройкой у водоемов создадут новые охранные зоны

Для борьбы с застройкой на берегах водоемов Госкомитет Татарстана по биоресурсам намерен создать 73 водных особо охраняемых природных территории (ООПТ). Для этого подготовлены соответствующие проекты указов Раиса Татарстана.

«По площади особо охраняемых природных территорий к площади субъекта Татарстан занимает лидирующие позиции. Однако есть серьезная проблема — несмотря на наличие статуса ООПТ, в муниципальных образованиях продолжается выделение земельных участков под строительство коттеджных поселков вдоль водоемов, являющимися охраняемыми территориями. А это в свою очередь создает риски деградации водных объектов, что чревато пересыханием малых рек, заилением и обмелением озер, отражается на водности рек и водохранилищ», — пояснил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Данные проекты уже согласованы с заинтересованными министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления. Батков рекомендовал администрациям городов и районов в дальнейшем учитывать границы охранных зон, исключить выделение участков и застройку прибрежных территорий, прилегающих к водным ООПТ.

Из-за обмеления Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ водные биологические ресурсы находятся под угрозой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В связи с обмелениям Волги и Камы требуется помощь ученых

Из-за обмеления Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ водные биологические ресурсы находятся под угрозой. Ученым необходимо дать оценку ситуации, чтобы в дальнейшем сформировать предложения региона для участия в федеральных проектах.

«Очень беспокоит состояние Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, которые сформировали целые экосистемы, в том числе животного мира. Возникают вопросы по запасам водных биологических ресурсов, необходимо принимать кардинальные решения уже сегодня в условиях последних событий мелководья. В первую очередь нужен научный подход, так как жизнь водохранилища в среднем сто лет и более половины времени уже прошло», — заметил руководитель республиканского Госкомитета по биоресурсам.

Батков напомнил, что Волга и Кама объединяют несколько субъектов России. По его мнению, научные фундаментальные изыскания позволят в дальнейшем принимать прикладные решения.

«Мы просим научное сообщество дать рекомендации, оценку и предложения, с выходом на имеющиеся федеральные проекты», — добавил спикер.

Рифгат Шагидуллин рассказал о развитии экологического туризма в регионе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ученые оценят влияние антропогенной нагрузки на Голубые озера

Директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Рифгат Шагидуллин рассказал о развитии экологического туризма в регионе.

«При поддержке Раиса Татарстана за эти годы были созданы новые общественные пространства во всех муниципальных образованиях. Ученые и экологи привлекались к решению вопросов, связанных с обустройством природных территорий, парков и скверов, зон отдыха на природе», — сказал ученый.

Спикер отметил положительный опыт сотрудничества Академии наук РТ и СИБУРа в 2023 году.

«Были инициированы научные исследования, целью которых являлось создание экологических маршрутов на популярной у казанцев природной территории в городском лесопарке “Лебяжье”. Ожидаем, что в 2024 году в северной части лесопарка начнет работу экологическая тропа, которая создается совместно с нашим институтом и станет частью большого проекта “Волжская тропа”», — сказал Шагидуллин.

Он также заметил, что в этом году по поручению Раиса Татарстана ученые проведут работы по мониторингу и оценке современного экологического состояния Большого и Малого Голубых озер около Казани. Будут даны рекомендации по регулированию антропогенной и рекреационной нагрузки на уникальные природные объекты. Работа организована во взаимодействии с Минэкологии РТ, Госкомитетом РТ по биоресурсам и Дирекцией по развитию природных территорий Института развития городов.

«Популярность этих озер растет одновременно с рекреационной нагрузкой. Если сегодня мы не примем необходимых мер по ее регулированию, завтра будет поздно», — подчеркнул Шагидуллин.

Переиздание Красной книги Республики Татарстан планируется в 2025 году Фото: © «Татар-информ»

В четвертое издание Красной книги Татарстана включат пять новых видов растений и грибов

Переиздание Красной книги Республики Татарстан планируется в 2025 году. В 2023-м специалисты обнаружили пять видов животных, растений и грибов, ранее не встречавшихся в нашем регионе. Все они будут включены в новое издание.

«Научными организациями продолжаются работы по выявлению видового разнообразия животных, растений и грибов в муниципальных районах. Несмотря на богатое разнообразие фауны и флоры нашей республики, ежегодно выявляются новые места обитания редких видов. Так, в 2023 году выявлены пять видов, ранее не встречавшихся в нашем регионе. За прошлый год на основании научно-исследовательских работ 14 видов включены в Красную книгу Республики Татарстан», — сказал Федор Батков.

К примеру, в прошлом году было обнаружено единственное место обитания мха Гриммия беззубцовая в Кукморском районе, гриба Гидномерулиус сосновый в Агрызском и растения Соссюрея горькая в Нурлатском районе.

Батков поблагодарил за новые для Татарстана виды специалистов Академии наук РТ, Казанского федерального университета, Волжско-Камского государственного заповедника и Национального парка «Нижняя Кама».

Рустам Нигматуллин напомнил, что в прошлом году в республике был обеспечен рост численности основных видов диких животных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан увеличил квоту на вылов рыбы

Итоги заседания подвел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он еще раз напомнил, что в прошлом году в республике был обеспечен рост численности основных видов диких животных, что позволило увеличить количество выданных разрешений на охоту.

«В настоящее время в вольерных хозяйствах содержится более 1,5 тыс. особей оленей. В течение последних лет осуществлялся их выпуск. Также в последние годы мы отмечаем увеличение квоты вылова рыбных запасов. Все это — результаты совместного труда», — подчеркнул чиновник.

Нигматуллин добавил, что природно-заповедный фонд республики занимает лидирующие позиции среди регионов Поволжья. Однако в дальнейшем необходимо усилить контроль за хозяйственной деятельностью на водных объектах, которые являются особо охраняемыми территориями. Обращаясь к представителям муниципалитетов, первый вице-премьер сказал, что нужно более внимательно подходить к вопросу выделения земель, которые находятся на прилегающих территориях к ООПТ.

Говоря о надзорной деятельности, Нигматуллин заметил, что это главный инструмент в сохранности охотничьих ресурсов, а в последние годы отмечается рост правонарушений в этой сфере. Он поручил усилить работу инспекторов, а также поддержал инициативу по внедрению установки акустических отпугивателей, которые в рамках пилота можно установить на определенных участках автодорог.