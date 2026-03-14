Запрет на полёты над Ираном продлён до 22 марта

Власти Ирана продлили запрет на полёты в воздушном пространстве страны до 22 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

По словам собеседника агентства, небо будет закрыто ориентировочно до 11:30 мск 22 марта. Исключение сделают для государственной, военной и санитарной авиации, а также для поисково-спасательных рейсов, выполняемых по специальным разрешениям.

Ранее ограничение действовало до 15 марта, однако теперь его продлили ещё на неделю. Источник напомнил, что воздушное пространство Ирана закрыли с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая Тегеран.