news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 марта 2026 19:21

Запрет на полёты над Ираном продлён до 22 марта

Читайте нас в
Телеграм

Власти Ирана продлили запрет на полёты в воздушном пространстве страны до 22 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

По словам собеседника агентства, небо будет закрыто ориентировочно до 11:30 мск 22 марта. Исключение сделают для государственной, военной и санитарной авиации, а также для поисково-спасательных рейсов, выполняемых по специальным разрешениям.

Ранее ограничение действовало до 15 марта, однако теперь его продлили ещё на неделю. Источник напомнил, что воздушное пространство Ирана закрыли с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая Тегеран.

#Иран #авиаперелеты #Ближний Восток
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани побит температурный рекорд, достигнутый в 2020 году

13 марта 2026
В КФУ почтили память бывшего декана журфака Флорида Агзамова

13 марта 2026
Новости партнеров