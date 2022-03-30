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Транспорт
30 марта 2022  10:01

Запрет на полеты в южные аэропорты РФ продлен на неделю

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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. Он будет действовать до 7 апреля сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта..

На сегодня самолеты не летают в аэропорты следующих городов:

  • Белгород,        
  • Анапа,
  • Брянск,
  • Геленджик,
  • Воронеж,
  • Краснодар,
  • Курск,
  • Ростов-на-Дону,
  • Липецк,
  • Элиста,  
  • Симферополь.

Ведомство предлагает авиакомпаниям доставлять пассажиров в аэропорты Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя. Оттуда рекомендовано организовать доставку до городов, куда временно запрещены полеты.

Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме, напомнили в Росавиации.

Ограничения на полеты были введены 24 февраля, когда Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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