Запрет на полеты в южные аэропорты РФ продлен на неделю
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. Он будет действовать до 7 апреля сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта..
На сегодня самолеты не летают в аэропорты следующих городов:
- Белгород,
- Анапа,
- Брянск,
- Геленджик,
- Воронеж,
- Краснодар,
- Курск,
- Ростов-на-Дону,
- Липецк,
- Элиста,
- Симферополь.
Ведомство предлагает авиакомпаниям доставлять пассажиров в аэропорты Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя. Оттуда рекомендовано организовать доставку до городов, куда временно запрещены полеты.
Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме, напомнили в Росавиации.
Ограничения на полеты были введены 24 февраля, когда Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.