Запрет на полеты в южные аэропорты РФ продлен на неделю

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. Он будет действовать до 7 апреля сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта..

На сегодня самолеты не летают в аэропорты следующих городов:

Белгород,

Анапа,

Брянск,

Геленджик,

Воронеж,

Краснодар,

Курск,

Ростов-на-Дону,

Липецк,

Элиста,

Симферополь.

Ведомство предлагает авиакомпаниям доставлять пассажиров в аэропорты Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя. Оттуда рекомендовано организовать доставку до городов, куда временно запрещены полеты.

Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме, напомнили в Росавиации.

Ограничения на полеты были введены 24 февраля, когда Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.