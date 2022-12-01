Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен до 9 декабря

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты в центральной и южной части России. Ограничения по-прежнему распространяются на 11 воздушных гаваней, говорится на сайте ведомства.

Так, авиакомпании не смогут воспользоваться аэропортами в Анапе, Белгороде, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Для организации авиарейсов они смогут воспользоваться альтернативными маршрутами: через воздушные гавани в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, что впервые запрет был введен после начала спецоперации на Украине. По поручению Президента России Владимира Путина аэропорты и перевозчики получают субсидии для возмещения расходов из-за отмененных рейсов.