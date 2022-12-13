Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 21 декабря

Росавиация в очередной раз продлила ограничение на полеты в аэропорты в южной и центральной частях России. Новой датой его снятия назначено 21 декабря. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Под запрет попадают 11 воздушных гаваней: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. При необходимости перевозчики могут воспользоваться альтернативными маршрутами: аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что ограничение на полеты начало действовать с февраля этого года — после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.