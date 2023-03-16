Запрет на энергетики и продленка в школах: детский омбудсмен подвела итоги работы за год

Важным результатом работы Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане стало введение запрета продажи безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Кроме того, в республике удалось открыть продленки с бесплатным питанием в школах для детей мобилизованных. Об этом сообщила детский омбудсмен республики Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Для решения системных вопросов по защите детства Уполномоченным по правам ребенка в РТ инициировано внесение изменений в федеральные, республиканские нормативно-правовые акты. Всего за последние три года внесено 86 предложений, из них более половины нашли свое разрешение», – сказала она.

Спикер отметила, что, в частности, важным результатом деятельности стала разработка законопроекта о введении запрета продажи безалкогольных энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, на территории Татарстана. В Госсовет Татарстана было направлено обращение с просьбой разработать соответствующий законопроект. Инициатива была поддержана, закон был принят в ноябре 2022 года.

«Инициатива Уполномоченного по правам ребенка и принятый региональный закон способствовали принятию решения о разработке соответствующего федерального законопроекта. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поддержала инициативу Комитета по вопросам семьи, женщин и детей о запрете во всех регионах России продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним», – отметила Ирина Волынец.

В своем выступлении спикер выразила признательность депутатам Госсовета Татарстана, Минобрнауки и главам муниципальных образований за поддержку еще одной инициативы. Речь идет о создании дежурных групп в детских садах и групп продленного дня в школах республики для детей мобилизованных с предоставлением бесплатного питания.

Волынец также заострила внимание на проблеме семейного неблагополучия. Для ее решения в республике реализуется проект «Точка трезвости». Кроме того, в 2022 году в регионе стартовал новый проект «Медиация в защиту детства» во взаимодействии с некоммерческим партнерством «Лига медиаторов Поволжья». Он позволяет на этапе досудебного урегулирования поддержать пары, которые испытывают кризис в отношениях и оказать максимальное содействие в сохранении семьи.

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в РТ о соблюдении прав и законных интересов детей в 2022 году будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента. Кроме того, депутаты обсудили сегодня законопроект о внесении изменений в республиканский закон об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка, подготовленный для рассмотрения в первом чтении. В работе заседания принимал участие заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.