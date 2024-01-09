Запрет гаджетов, искусственный интеллект и защита Родины: какие изменения ждут школы

Все школы Татарстана с сегодняшнего дня начнут работать в обновленной системе «Электронное образование РТ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы берем все самое лучшее и интегрируем в нашу информационную систему»

Все школы Татарстана с сегодняшнего дня начнут работать в обновленной государственной информационной системе «Электронное образование РТ». Она была введена в 2009 году и уже серьезно устарела, поэтому потребовалась модернизация. Сейчас в татарстанскую платформу внедрен компонент электронных журналов и дневников Московской электронной школы.

«Система образования Татарстана не переходит на Московскую электронную школу. Действующая система лишь реформируется. Почему мы привязываем нашу систему к Московской электронной школе? Потому что успешные и технологически выверенные наработки используются МЭШ. Мы берем все самое лучшее и интегрируем в нашу информационную систему, и она будет называться “Электронное образование 2.0”», – пояснил замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Обновленная система упростит работу учителей – автоматизирует рутинные задачи и отчетность, позволит максимально уйти от бумажного документооборота. Учителя смогут автоматически планировать уроки, получат готовые сценарии уроков по федеральному государственному образовательному стандарту, все федеральные программы, подробную аналитику и отчеты по успеваемости школьников. Кроме того, будет создан единый цифровой профиль и реестр учащихся.

Рамис Музипов: «Система образования Татарстана не переходит на Московскую электронную школу. Действующая система лишь реформируется» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Раньше отчеты, аналитика делались учителем, методистом, завучем по учебной работе вручную. Учителю нужно было отработать большой массив данных, и эта рутинная работа отнимала много времени. Могли быть допущены определенные ошибки. А теперь система все сделает автоматически», – подчеркнул Музипов.

«Компьютерные программы смогут автоматически проверять задания»

В модернизированном «Электронном образовании РТ» будет предоставлена обширная библиотека верифицированных учебных материалов. Этот контент прошел экспертизу и допущен к использованию. То есть в нем не содержатся материалы экстремистского и террористического характера, а также информация, которая может причинить вред психическому и моральному здоровью учащихся.

Еще одно новшество связано с выполнением домашних заданий учениками на компьютере Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, появилась дополнительная функция – автопроверка домашних заданий. Теперь вместо учителя эту работу сможет сделать искусственный интеллект. «Компьютерные программы смогут автоматически проверять задания. На сегодня вероятность ошибки, допущенной компьютером, сводится к нулю», – подчеркнул Музипов.

Еще одно новшество связано с выполнением домашних заданий учениками на компьютере. Здесь программа сразу выдаст результат, покажет, где были допущены ошибки, объяснит правила. Более того, пояснит, как правильно нужно было выполнить задание. Стоит отметить, что какая-то часть домашних заданий сделана в игровой форме.

Предусмотрено мобильное приложение для электронного журнала, которое будет удобным для учащихся, учителей и администрации школы.

У родителей в системе будет личный кабинет, с помощью которого они смогут контролировать выполнение цифровой домашней работы. Можно будет также сообщать учителю об отсутствии ребенка на уроке. Обновленная платформа позволит получать информацию о расписании, оценках, домашних заданиях, посещаемости.

Одна из поправок касается запрета на использование школьниками мобильников на уроках даже в образовательных целях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Во время урока использование любых функций сотового телефона под запретом»

В декабре 2023 года были приняты изменения в федеральный закон об образовании. Одна из поправок касается запрета на использование школьниками мобильников на уроках даже в образовательных целях.

Еще в 2019 году были приняты методические рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора о вреде использования мобильных телефонов на уроке. «Несмотря на то что локальные акты в школах были введены и использовать сотовые телефоны на уроке у нас запрещено, применять его для иных функций не запрещалось. То есть вести переписку, фотографировать, снимать на видео или каким-то другим образом использовать этот телефон. Теперь, согласно закону, во время урока использование любых функций сотового телефона под запретом», – пояснил Музипов.

Однако исключение составят экстренные случаи, связанные с опасностью для жизни и здоровья школьников или преподавателей. Связь с родителями учащиеся смогут поддерживать на перемене, в другое время при необходимости – через учителя.

Связь с родителями учащиеся смогут поддерживать на перемене Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минобрнауки Татарстана ожидает от нововведения только положительный эффект. Однако сам глава министерства Ильсур Хадиуллин признал, что пока не совсем понятно, как поправки будут работать на практике. «Контроль за реализацией правила возложили на учителей и работников школ. В документе не уточняется, где дети должны оставлять телефоны — в раздевалке, фойе, классе или других местах. Возможно, это определят педагоги вместе с родителями», – заметил он.

«Учителя технологии будут вести предмет, как определило Минпросвещения»

Другая поправка в Федеральном законе об образовании касается урока труда (технологии), который с 1 сентября 2024 года станет обязательным для учеников начальной и средней школы. Но о дополнительной нагрузке речи не идет, то есть как таковой новый предмет не появится.

«Предмет “Технология” был всегда. Просто теперь учителя технологии будут вести его строго, как это определило Министерство просвещения. Смысл заключается в том, что несколько лет назад в законодательство об образовании ввели “золотой стандарт” предметов. Это три предмета в начальной школе и шесть предметов в основной и средней школе», – рассказал Музипов.

Ильсур Хадиуллин признал, что пока не совсем понятно, как поправки будут работать на практике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обучать по предметам «золотого стандарта» можно только по той программе, которую разработало Минпросвещения России. В ней указано количество часов и содержание курса. Ничего своего здесь добавлять или исключать учитель не может. А вот по другим предметам, не входящим в «золотой стандарт», педагоги могут разработать собственную образовательную программу, но она должна соответствовать ФГОС.

Кроме того, с 2024/2025 учебного года обязательным для учащихся средней школы и старшеклассников станет предмет «Основы безопасности и защиты Родины». По сути, новшество касается преобразования предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Обновленный курс объединит ОБЖ и начальную военную подготовку.

В частности, в него войдет программа ОБЖ с оказанием первой помощи, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях и основами здорового образа жизни, а также расширенная программа начальной военной подготовки. Предполагается, что модуль в НВП будет включать теорию об устройстве Вооруженных Сил РФ, физическую и начальную строевую подготовку.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»