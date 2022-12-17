«Запрещают неугодных»: Захарова обвинила ЕС в жесткой цензуре против российских СМИ

Санкции Евросоюза против российских СМИ — это жесткая цензура, очередная «авторитарная мера», вошедшая в норму для Европы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Они являются еще одним свидетельством стремления Евросоюза жестко цензурировать информационные потоки, вплоть до запрещения неугодных медиа, вразрез с декларируемыми им в отношении третьих стран принципами свободы слова и СМИ», — подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Представитель МИД подчеркнула, что от нового пакета санкций вновь пострадают жители ЕС. Предыдущие ограничения уже нанесли по ним серьезный удар, столкнув с последствиями энергодефицита и санкционной инфляции. Кроме того, над всей экономикой Евросоюза нависла реальная угроза деиндустриализации.