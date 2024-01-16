Заправки на М12, глэмпинги и отдых на воде: чем планируют завлекать туристов в Казань

Сергей Иванов: «Со статистикой сложно спорить: Татарстан действительно входит в перечень самых посещаемых регионов России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан преодолел исторический рубеж»

Прошлый год стал рекордным для Татарстана по количеству туристов. Пока окончательных цифр нет, однако, по прогнозам, республика превысит планку в 4 млн человек.

«Мы прогнозируем, что по итогам 2023 года туристский поток в республику преодолеет исторический рубеж – 4 миллиона человек. Со статистикой сложно спорить: Татарстан действительно входит в перечень самых посещаемых регионов России», – отметил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Турист в среднем проводит в республике 3,2 суток. Средняя сумма трат путешественника, не считая транспортных расходов, – 22,4 тыс. рублей. Таким образом, оборот всей отрасли в этом году составит порядка 88 млрд рублей.

«Старо-Татарская слобода в Казани и исторический центр Елабуги стали еще более привлекательными и комфортными для жителей и гостей республики» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Реконструкция исторических центров, новые глэмпинги и музыкальный фестиваль

Иванов подробно рассказал о том, что было сделано в Татарстане для развития туристической отрасли в прошедшем году. Начал он свой доклад с участия республики в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому республика получила более 817 млн рублей. В частности, были обеспечены туристической инфраструктурой исторические центры Казани и Елабуги.

«Старо-Татарская слобода в Казани и исторический центр Елабуги стали еще более привлекательными и комфортными для жителей и гостей республики. Были подсвечены 79 зданий и памятников, установлены туристическая навигация, общественные санузлы в ключевых точках, арт-объекты и скульптуры, сцена для проведения мероприятий, скамейки и другие элементы благоустройства», – пояснил Иванов.

Также благодаря средствам национального проекта был проведен международный музыкальный фестиваль «СоТворение» в сентябре.

Создали новые зоны отдыха на берегах водоемов Татарстана, в том числе пляжи. Продолжается программа по созданию глэмпингов. В 2023 году в республике открылось 18 таких объектов, на этот год запланировано открытие еще 13.

Продолжается программа по созданию глэмпингов. В 2023 году в республике открылось 18 таких объектов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы видим, что большинство получателей субсидий добросовестно используют полученные средства, но к некоторым из предпринимателей у нас есть вопросы из-за низкой эффективности работы построенных номеров и приобретенного оборудования. Полученные субсидии – это не подарок, и интерес государства здесь – это создание новых рабочих мест, развитие бизнеса и рост поступающих налогов», – подчеркнул Иванов.

Одобрены проекты семи новых гостиниц и проект яхтенной марины в Лаишево

Продолжается создание «Великого Волжского пути», который объединит сразу несколько регионов Поволжья. В прошедшем году акцент был сделан на развитие речных перевозок.

«В 2023 году были запущены межрегиональные туры на пассажирских суднах “Валдай” и “Метеор-2020” по маршрутам Казань – Чебоксары – Казань, Казань – Ульяновск – Казань. Это туры выходного дня с экскурсиями, питанием и проживанием», – отчитался Председатель Госкомитета РТ по туризму.

В 2023 году были запущены межрегиональные туры на пассажирских суднах «Валдай» и «Метеор-2020» по маршрутам Казань – Чебоксары – Казань, Казань – Ульяновск – Казань Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большой проблемой в Татарстане при росте туристического потока стала нехватка номерного фонда. В 2023 году сразу семь предпринимателей получили одобрение для получения земельных участков, где в будущем появятся гостиницы.

«Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан внесены изменения в Земельный кодекс в части передачи земель под развитие туризма без торгов. Эта мера показала свою эффективность, и в 2023 году мы увидели рекордное количество реализуемых проектов в сфере туризма, вынесенных на Инвестсовет. Надеемся, что в 2024 году количество таких проектов будет только увеличиваться», – заявил Иванов.

Кроме того, он рассказал о проекте яхтенной марины в Лаишево, которая создается в партнерстве с госкорпорацией «Туризм.РФ».

«На сегодняшний день для реализации частным инвесторам доступны девять инвестиционных лотов для строительства туристической инфраструктуры – гостиниц, ресторанов, развлекательных центров и прочих объектов туризма. Планируется, что будет создано более 1,2 тыс. номеров, вложено более 21 млрд рублей инвестиций», – сообщил он.

Сергей Иванов рассказал о проекте яхтенной марины в Лаишево, которая создается в партнерстве с госкорпорацией «Туризм.РФ» Эскиз предоставлен корпорацией «Туризм.РФ»

Инфраструктура на М12, «Игры будущего», саммит БРИКС

Иванов также обозначил задачи для всей туристической отрасли Татарстана на текущий год. И одна из важнейших – развитие инфраструктуры, в том числе сети АЗС, на только что открытой трассе М12.

«С появлением трассы М12 увеличится турпоток не только в те районы, по которым проходит эта дорога, но и в те, которые располагаются неподалеку. Для направления туристов в эти локации необходимо развивать систему туристской навигации. Уже сейчас ощущается ее нехватка в Зеленодольском, Камско-Устьинском, Мамадышском районах. Открытие трассы М12 – это поистине эпохальное событие, которое открывает новые перспективы для развития туризма в Республике Татарстан», – сообщил докладчик.

Особое внимание Сергей Иванов уделил крупным международным мероприятиям, которые пройдут в Татарстане в этом году, среди которых «Игры будущего», экономический форум «Россия – Исламский мир. KazanForum», Kazan Digital Week, Игры БРИКС и саммит стран БРИКС.

«Необходима подготовка номерного фонда, создание необходимого количества номеров, в том числе люксов и президентских люксов. Также планируется организация обучения персонала гостиниц, ресторанов, объектов показа. Это касается и качества обслуживания, и этикета, и знания иностранных языков. Мы должны соответствовать самым высоким мировым стандартам», – подчеркнул он.

В этом году планируется подключить к маршруту «Великого Волжского пути» новые регионы и расширить линейку межрегиональных туров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается «Великого Волжского пути», то в этом году планируется подключить к маршруту новые регионы и расширить линейку межрегиональных туров.

Важной задачей станет продвижение туристского продукта Республики Татарстан в регионах России и дружественных зарубежных странах, таких как страны Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В заключение он призвал муниципальные районы активнее взаимодействовать с Госкомитетом в части создания туристических центров.

«Мы отмечаем, что при растущем турпотоке появляются новые муниципальные турпродукты. Хорошая работа проделана в Алексеевском, Мамадышском, Камско-Устьинском районах. Хотелось бы, чтобы такую же активность проявляли все муниципальные районы, в которых есть высокий потенциал, но который не используется в полной мере», – сказал Иванов.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что ключевой задачей туристической отрасли Татарстана остается обеспечение повторных посещений путешественниками республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан должен привлекать туристов качеством продукта»

Итоги заседания коллегии подвела вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Она подчеркнула, что ключевой задачей туристической отрасли Татарстана остается обеспечение повторных посещений путешественниками республики.

«Татарстан – один из ведущих центров туристической отрасли страны. Но вместе с тем мы не должны расслабляться. Те, кто приезжает к нам, ждут высокого качества продукта, который удивит, вдохновит, впечатлит и еще раз вернет гостей в республику. Задача сделать так, чтобы туристы возвращались, остается приоритетной именно с точки зрения качества предоставляемого продукта», – отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что важным вопросом в этой связи становится подготовка кадров для отрасли. Именно работа по этому направлению станет одной из ключевых задач текущего года.

«Мы точно понимаем, что ряд профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений готовят специалистов, но думаю, что нам нужно собраться еще раз и определиться с конкретными задачами, которые мы можем реализовать и масштабировать», – добавила Фазлеева.

Отдельное внимание она уделила переформатированию экскурсий в Татарстане. В частности, необходимо учесть опыт Года национальных культур и традиций, который показал высокий интерес жителей и туристов к этнике.

Что касается Года научно-технологического развития в Татарстане, то необходимо вызвать интерес к этому направлению и показывать объекты, связанные с наукой.

Также она призвала усилить работу с фермерскими хозяйствами республики. По ее словам, это направление вызывает большой интерес как у жителей, так и у туристов. Многие фермеры готовы принимать гостей и рассказывать о своей работе.

Вице-премьер особо отметила вопрос обеспечения безопасности на туристических объектах.

«По всем объектам должен быть тотальный контроль с точки зрения обеспечения безопасности услуг, питания, защищенности. Эти вопросы останутся приоритетными», – отметила Фазлеева.

В заключение своей речи она напомнила, что этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.

«Мы 2024 год с точки зрения работы в сфере туризма должны посвятить Году семьи. Мы можем сформировать новые продукты и услуги, которые будут интересны семьям Татарстана и России», – заключила Фазлеева.