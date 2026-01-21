«Заповедный Татарстан»: молодежь РТ привлекут к работе на особо охраняемых территориях

Президентский грант в размере более 2,8 млн рублей на проект «Заповедный Татарстан», направленный на развитие волонтерства на особо охраняемых территориях, выиграло молодежное движение «Будет Чисто». Участники проекта пройдут специальное обучение и практику в трех ООПТ республики.

«Мы подали на федеральный конкурс экологических и природоохранных проектов от президентского фонда природы три инициативы, одну из них поддержали», – рассказала «Татар-информу» председатель республиканского движения «Будет Чисто» Дилара Сатикова.

Цель проекта заключается в развитии волонтерского сообщества на базе ООПТ республики и привлечении молодежи к природоохранной деятельности. Стать участниками проекта смогут старшеклассники и студенты.

«Это молодые люди в возрасте от 14 лет и старше. В кадровой школе мы обучим старшеклассников и студентов специфике работы на заповедных территориях, где они пройдут практику. Летом запланированы выезды на особо охраняемые природные территории, которые будут организованы совместно с Госкомитетом РТ по биоресурсам», – отметила Сатикова.

Участниками трехмесячной кадровой школы заповедного мастерства «Заповедный Татарстан» станут 40 человек, а 10 лучших пройдут четырехдневную практику в Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике в мае этого года. Молодые люди смогут применить полученные знания на практике и познакомиться с повседневной работой сотрудников заповедника. А в июле-сентябре этого года три экологических десанта по 18 человек будут направлены в три ООПТ – «Кичке-Тан» в Агрызском, «Степной» в Лениногорском и «Чистые луга» в Чистопольском районе.

«Участниками десантов станут молодые люди в возрасте от 18 лет, они выедут с палатками. Волонтеры займутся облагораживанием, благоустройством, очисткой территорий, оказанием посильной помощи», – уточнила Сатикова.

Итоговым мероприятием проекта станет проведение ярмарки вакансий «Заповедный Татарстан», на которой спикеры расскажут о специальностях и вакансиях, связанных с природоохранной деятельностью и особенностями работы на ООПТ. Предполагается, что ее посетят не менее 300 участников.

«Это наш первый масштабный комплексный проект с участием Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, Госкомитета РТ по биоресурсам, КФУ, Регионального отделения Русского географического общества в РТ и Российского экологического общества», – заметила Дилара Сатикова.

Главная цель проекта – обратить внимание молодых людей на систему особо охраняемых природных территорий, подготовить кадровый резерв, заключила Сатикова.