Запорожская АЭС прекратила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории

С Запорожской АЭС приостановлена подача энергии на территории, подконтрольные Украине. Причиной стало повреждение ЛЭП из-за обстрелов, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара.

«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях», — сообщается в ее Telegram-канале.

В ВГА подчеркнули, что пятый и шестой энергоблоки находятся в рабочем состоянии, но из-за того, что вырабатываемая мощность варьируется, снабжение подконтрольных Киеву территорий было остановлено.

Радиационный фон в норме, заключат специалисты.

1 сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели ее членов по территории объекта и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает подготовить доклад по Запорожской АЭС в начале следующей недели.