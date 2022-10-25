Запорожье подключили к российскому газу

Вошедшую в состав России Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, сообщил глава совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов напомнил, что киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение региона. Сейчас российский газ подается на котельные и предприятия города.

«Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах. В тепле уже находится 3 тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались», – сказал РИА Новости Рогов.

После запуска нового газопровода газ из Бердянска будет подан в Мелитополь и другие города, добавил Рогов.