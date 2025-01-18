«Заполучить его, конечно, стоит миллионы»: спасет ли Рузиль Минекаев татарское кино?

Первый татарский фильм в новом году – короткометражку «Завклуб» – выпустил Марсель Махмутов со своей группой «МАХМ». Фильм показали в закрытом формате узкому кругу зрителей. Единственными представителями СМИ на показе были журналист «Интертата» Рузиля Мухаметова и фотограф «Татар-информа» Салават Камалетдинов.





Рузиль Минекаев в 2023 году стал открытием российского кино

Фото: © «Татар-информ»

Главная «фишка» новой короткометражки – Рузиль Минекаев, в 2023 году ставший открытием российского кино. Но самого Рузиля на презентации не было. Авторам фильма вообще удалось заполучить популярного актера только на один день, когда он приезжал на съемки в Казань.

«Здесь все свои», – такими словами начал свое выступление перед просмотром постановщик «Завклуба», известный в Татарстане режиссер театра и кино, педагог Марсель Махмутов. Он предупредил пришедших, чтобы не снимали фильм на телефон, сначала в виде просьбы, а потом и жестче: «Съемка категорически запрещена», не забыв добавить уже на русском: «Нельзя снимать».

Рафис Калимуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

История создания картины такова: певец Рафис Калимуллин заказал команде Махмутова клип на песню, но по ходу работы ребята так увлеклись, что сделали фильм. Так вместо клипа родилась 28-минутная видеопродукция. А что, это здорово: если бы каждый наш эстрадный артист снял хотя бы по фильму, какой толчок получило бы татарское кино! Пусть показывают бесплатно или зарабатывают на этом – лишь бы снимали!

Рафис Калимуллин поделился, как шла работа над «Завклубом». «Готовились очень долго. Но организационный процесс стал для меня моментом счастья. Переговоры в Москве с агентами-менеджерами Рузиля, то, что из его участия в фильме сделали секрет, – все это само по себе было интересно. Снимать кино – новый интересный опыт, здесь многое по-другому, не так, как с клипом. И расходы другие. Съемки запомню как один из самых приятных моментов в жизни. Это большой шаг в моем творчестве. Думаю, в будущем такие фильмы станут обычным делом. А еще мы собираемся снять вторую часть».

Таким образом, сейчас вся ответственность за становление татарского кино возложена на артиста эстрады Рафиса Калимуллина. Потому что, как говорят о нем ребята, у Рафиса такой характер – он не умеет говорить «нет», отзывается на любые предложения.

Марсель Махмутов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одну из главных ролей сыграл сам режиссер фильма. На эпизодические роли были приглашены Наиля Ханнанова – исполнительный продюсер фильма, а также Альберт Шакиров (драматург, сценарист, автор пьесы спектакля театра Камала «Сәфәр» («Дорога»), телесериалов «Алмаш», «Рәхәт яшибез!» и других), написавший сценарий «Завклуба». Также в команде – популярный артист татарской эстрады Абри Хабриев, который сыграл роль второго плана и одновременно выступил саунд-дизайнером фильма.

Хабриев рассказал, сколько времени ушло на съемки. «Фильм сняли за три с половиной смены. Первую смену посвятили Рузилю, в остальных работали сами. Мы снимали это не для того, чтобы самим смотреть, а для зрителя. Это истинно татарский фильм на татарском языке! На его создание ушло много не только сил, но и финансов, но это только Рафис знает. Захочет – скажет, не захочет… А вообще – давайте развивать татарское кино! Пусть у нас появятся хорошие полнометражные фильмы с интересным сюжетом. Рафис, здоровья тебе! Чтобы эти расходы окупились, теперь нужен отклик от зрителя».

Кадр из фильма. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рафис Калимуллин: «Все началось с песни, ее автор – Гузелия. Два года мне эту песню не давали, потом Гузелия ее подарила, документы оформила. Что касается расходов на клип, то когда начали снимать, Марсель говорит: «А деньги-то у тебя есть?» А меня мама так учила: «Улым, по ходу работы деньги появляются, главное – взяться!». И хотя на тот момент бюджета не было ни копейки, я пообещал, что деньги найду. Мне поверили, начали работу. И действительно, в процессе деньги стали появляться. Не надо бояться расходов, друзья, деньги приходят, главное – делать. Будем снимать и дальше! В новом фильме будет новая звезда, увидите».

Не хочется портить зрителям удовольствие от просмотра, поэтому спойлерить не будем. Но сюжет у фильма имеется, пусть и небольшой. Авторы постарались вложить в картину и высокие смыслы, начиная с книги Тукая. В то же время некоторые реплики не озвучиваются, то есть актер просто открывает рот, и зритель может сам «в меру своей испорченности» додумать, матюгается ли исполняющий роль завклуба Марсель Махмутов или, может быть, он говорит – «а давайте-ка чаю с вареньем попьем».

Но все же, наверное, лучше смотреть фильм без детей.

Кадр из фильма. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хотя в «Завклубе» воссоздается атмосфера 90-х и среди актеров присутствует Рузиль Минекаев, не стоит настраиваться на фильм, похожий на «Слово пацана». Здесь история совсем другая, и Рузиль играет не группировщика, а библиотекаря. Но здесь мы тоже слышим, как он говорит по-татарски – все-таки Минекаев вырос в Нурлатском районе, а в Казанском театральном училище учился в татарской группе под руководством видного артиста и педагога Ильдара Хайруллина. Где, к слову, преподавал и Марсель Махмутов, и, наверное, это тоже помогло ангажировать Рузиля.

В главных ролях вот эта тройка из Минекаева, Калимуллина и Махмутова. Одним словом, Рафису в качестве бонуса за его спонсирование фильма посчастливилось сыграть с двумя профессиональными актерами. Если бы он сыграл откровенно плохо, я бы подумала – ну вот, развели парня. Но игра певца, несмотря на то что у него нет актерского образования, оказалась довольно приличной. Артистическими данными Рафис явно не обделен, и рядом с Минекаевым он выглядел достойно – и не переигрывал, и не терялся перед камерой.

Кадр из фильма. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В чем же все-таки основной посыл фильма? Каждый из зрителей найдет в нем что-то важное для себя. Я же поняла его смысл так: не все продается в этой жизни, а чтобы дорасти до понимания этой истины, надо читать книги!

А чтобы этот смысл (и множество других, которые зрители найдут в этом фильме) вложить в картину, нужны были деньги Калимуллина. А чтобы донести его (и множество других, которые зрители найдут в этом фильме) до зрителя, нужен был Минекаев.

«Рузиля мы позвали еще и потому, что он ученик Марселя Джамилевича. А так заполучить его, конечно, стоит миллионы. А собрать аудиторию – это другой вопрос. Но мы об этом не думали. У Рузиля проекты расписаны на несколько лет вперед, поэтому о его участии в дальнейшем речь не идет. Откуда деньги? Я не предприниматель, были те, кто нас поддержал. Я еще остался немного должен», – рассказал мне Рафис.

Кадр из фильма. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Да, немного беспокоит один вопрос: заинтересует ли именно татарского зрителя участие в фильме Рузиля Минекаева? После «Слова пацана» он был отличной приманкой для русскоязычной аудитории, да и многие СМИ использовали ассоциации с сериалом к месту и не к месту. Но татароязычная аудитория, кажется, реагировала на эти «крючки» не так охотно. Да и в самом Рузиле, хорошо это или плохо, не чувствуется повышенного пафоса татарского патриотизма. Но, следуя народной мудрости «ятып калганчы, атып кал» (дословно: «лучше выстрелить, чем остаться лежать»), авторы решили попробовать.

«Индустрии татарского кино не существует, как нет и проката. Какие бы татарские фильмы не пытались выпустить, их зритель еще не сформирован. Но даже пока у нас не появился свой Фонд кино, не построены павильоны, не выросли настоящие кинопродюсеры, не перестали ждать субсидий киноделы, мы считаем, что это направление все-таки должно развиваться», – говорят авторы.

В добрый путь!

Рузиля Мухаметова, «Интертат», перевод с татарского