Заполняемость промпарков Татарстана превысила 76% благодаря нацпроекту по поддержке МСП

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принятые в Республике Татарстан меры государственной поддержки позволили обеспечить достижение показателя по средней заполняемости промышленных парков в 76,6%. Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщила первый замглавы Минэкономики РТ Наталья Кондратова.

Она отметила, что одним из основных инструментов развития малого бизнеса является инфраструктурная поддержка, предусмотренная нацпроектом.

Сегодня в промышленных парках Татарстана осуществляют деятельность более 1 700 резидентов с оборотом свыше 390 млрд рублей. Резидентами созданы высокопроизводительные рабочие места с конкурентной заработной платой и формируется около 10,5% объема промышленного производства республики.

Для резидентов промпарков предоставляются налоговые преференции, что обеспечивает территориям привлекательность для инвесторов. Кроме того, реализуется комплексный набор финансовых инструментов для резидентов - микрозаймы, субсидирование части затрат на электроэнергию, льготный лизинг, займы на строительство зданий и приобретение оборудования, а также программа строительства развития объектов инженерной инфраструктуры.

«В 2024 году расширен комплекс мероприятий по упрощению запуска инвестиционных проектов, включающий дооснащение инженерной и дорожной инфраструктурой. За счет средств бюджета республики в муниципальных промпарках построена инфраструктура, что сделало площадки привлекательными для новых резидентов, и позволит обеспечить условиями более 150 предприятий», - рассказала Наталья Кондратова.

Она также отметила, что в Татарстане усовершенствованы процедуры аккредитации промышленных парков и подписания резидентами соглашений, позволяющих использовать все имеющиеся меры государственной поддержки. Кроме того, оказали свою эффективность мероприятия в формате «Дни поставщика». Так, по итогам проведенных мероприятий более 300 МСП стали поставщиками крупных компаний и заключили контракты на сумму свыше 3,2 млрд рублей. Реализация комплекса мероприятий будет продолжена и в 2025 году.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».