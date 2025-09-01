«Заплатишь – ФНС проверку отменит»: бизнесменов Казани судят за многомиллионную аферу

В Приволжском суде Казани судят трех предпринимателей, один из них пытался избежать налоговой проверки и попросил двух других передать взятку. Однако приятели оставили все деньги себе, а взяткодателя – с долгом перед налоговой более чем в 120 млн рублей. Когда мужчина раскрыл обман, явился с повинной. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу трех предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве и покушении на дачу взятки

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Дал взятку, чтобы избежать налоговой проверки»

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу владельца компании «7 озер» Аделя Гильманова, предпринимателя Марата Сахапова и владельца ООО «Капиталметпром» Азата Нугманова. Гильманова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, Сахапова в покушении на дачу взятки, а Нугманова в мошенничестве в особо крупном размере и хранении наркотиков.

Все трое уроженцы Казани, у каждого из подсудимых есть высшее образование, у Сахапова их даже два.

Как сообщил помощник прокурора Приволжского района Радиф Файзрахманов, началось все с того, что Сахапов в 2020 году захотел помочь родственнику, который владел компанией «Гаравто», – Гараеву. Он узнал о проверке, которую должна была провести ФНС.

Сахапов сообщил об этом своему знакомому Гильманову.

«Адель Гильманов сообщил о том, что может передать взятку должностным лицам в ФНС и он решит вопрос о непроведении налоговой проверки в отношении ООО «Гаравто», – рассказал Радиф Файзрахманов.

По версии следствия, Сахапов совершил покушение на дачу взятки через посредника должностному лицу в особо крупном размере за совершение действия или бездействия Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Гильманов сказал, что откупиться можно будет за 7,5 млн рублей, и для убедительности добавил – «Гаравто» действительно находится в списке организаций, где должна пройти выездная налоговая проверка.

«Гильманов подтвердил, что в случае передачи незаконного денежного вознаграждения – взятки в размере 7,5 млн рублей – в отношении ООО «Гаравто» указанная проверка проводиться не будет. В июле-августе 2020 года после разговора с Гильмановым Сахапов, действуя в интересах ООО «Гаравто» и зная, что проверка выявит множество нарушений, решился на то, чтобы дать взятку должностным лицам ФНС через посредника. Гильманов же передавать деньги куда-либо не собирался, у него не было таких возможностей», – дополнил Радиф Файзрахманов.

Сахапов взял 7,5 млн рублей у своего родственника – учредителя организации. На что брал деньги, рассказывать ему не стал. На парковке ТЦ Сахапов передал деньги Гильманову, при этом последний познакомил Сахапова с неким Рублевым, который должен был его консультировать по юридическим вопросам. Это было сделано для создания видимости работы Гильманова.

Марат Сахапов (в белом), по версии следствия, взял 7,5 млн рублей у своего родственника – учредителя организации и передал деньги Гильманову Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Узнал о долге налоговой в 120 млн рублей и написал явку с повинной»

Деньгами Адель Гильманов распорядился по своему усмотрению. В декабре того же года он снова обратился к Сахапову и сообщил, что за покровительство «налоговиков» он теперь должен платить ежемесячно по 250 тыс. рублей. Чтобы они не приходили с проверками и не просили предоставлять информацию о деятельности организации.

«Гильманов обратился к ранее знакомому водителю Дудорову и попросил его ежемесячно забирать пакеты с деньгами у Сахапова. О содержимом водитель не знал. В общей сложности таким образом Сахапов отдал 2 млн рублей, чтобы проверка фирмы его родственника проводилась поверхностно. Однако уже 27 января 2021 года решением начальника ФНС №8 была инициирована выездная проверка ООО «Гаравто». Гильманов использовал эту информацию и сказал Сахапову, что нужно снова передать взятку в налоговую, но теперь еще, по его словам, нужно было дать взятку сотрудникам правоохранительных органов, чтобы избежать уголовного дела», – рассказал гособвинитель.

Для этого Гильманов вступил в сговор с Нугмановым и Хазеевым. К слову, Нугманов был давним знакомым Сахапова и работал в службе безопасности ООО «Ликада Плюс», где мужчина был учредителем и коммерческим директором. Азат Нугманов был вовлечен в схему, чтобы убедить Сахапова передать деньги «правоохранительным органам». Весной 2021 года Гильманов убедил Сахапова, что деньги силовикам необходимо передавать через него, Нугманова и Хазеева, якобы у них есть обширные связи в этой области.

«Втроем они убедили Сахапова в том, что нужно передать взятку в размере 25 млн рублей. Тогда в отношении руководства ООО «Гаравто» не будут возбуждены уголовные дела, проводиться обыски и задержания. А сумма недоимки, указанная налоговой после окончания проверки, будет минимальная. На самом деле передавать деньги они никуда не собирались. Сначала Сахапов передал 9 млн рублей, остаток суммы мужчина переводил на различные счета, которые предоставил Гильманов. Часть денег была переведена через ООО «Татэко», – дополнил гособвинитель.

Деньгами владелец компании «7 озер» Адель Гильманов распорядился по своему усмотрению Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в июне 2021 года ранее приставленный к Сахапову Рублев, выполняя просьбу Гильманова, обналичил поступившие от ООО «Гаравто» и ООО «Татэко» деньги общей суммой в 18,5 млн рублей и передал их Гильманову.

После того как Гильманов осознал, что Сахапов может переводить деньги от ООО «Татэко», он сообщил, что защитить от налоговой нужно и вторую организацию. Для этого Сахапов должен ежемесячно передавать от ООО «Татэко» по 250 тыс. рублей и заплатить суммарно 2 млн рублей.

Марат Сахапов согласился передавать деньги. В 2021 году Гильманов продолжал убеждать Сахапова, что в отношении ООО «Гаравто» проверка налоговой будет проводиться формально, а по ее результатам нарушений не будет установлено.

В октябре 2021 года Сахапов начал высказывать претензии по поводу того, что не в курсе, как проходит проверка в отношении ООО «Гаравто». Тогда Гильманов организовал выезд в ФНС к госинспектору Никишиной. Она сказала, что проверка продолжается и составляется акт налоговой проверки, согласно ему была начислена недоимка в размере около 89 млн рублей и пени в размере 17 млн рублей.

«Узнав об общем долге в размере около 106 млн рублей, Сахапов потребовал от Гильманова, Нугманова и Хазеева вернуть предназначавшиеся в качестве взятки деньги. После чего Гильманов, Нугманов, Хазеев начали убеждать Сахапова, что его вопрос решается и итоговая сумма будет сильно уменьшена», – рассказал Радиф Файзрахманов.

Итоговая недоимка ООО «Гаравто» составила 87 млн рублей и 35 млн рублей пени. К тому же родственник Сахапова должен был выплатить еще 1 млн рублей штрафа.

В августе 2022 года Сахапов потребовал у Гильманова все ранее переданные деньги – 39,1 млн рублей. В октябре 2024 года Сахапов, чтобы вернуть деньги, пришел с явкой с повинной.

Узнав о возбуждении уголовного дела в декабре 2024 года, Гильманов, опасаясь последствий, встретился с Сахаповым на парковке ТЦ и передал ему 35 млн рублей наличкой. По версии следствия, Гильманов так и не вернул все похищенные у Сахапова деньги, а именно – 39 млн рублей.

Азат Нугманов и Адель Гильманов получили эпизоды о мошенничестве в особо крупном размере Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вину признаю. Сколько взял, столько и вернул»

Таким образом, Адель Гильманов и Азат Нугманов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а Сахапов – в покушении на дачу взятки. К слову, эпизод с наркотиками появился в деле, когда у Нугманова проходили обыски. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него несколько таблеток, в составе которых был амфетамин.

После оглашения обвинения Марат Сахапов заявил, что признает вину в полном объеме, и, сославшись на статью Уголовно-процессуального кодекса, заявил, что дело в отношении него нужно прекратить.

«Вину признаю в том, что путем обмана завладел деньгами – 35 млн рублей – Сахапова за непроведение налоговой проверки. Обширных связей в ФНС и ФСБ у меня нет, передавать кому-либо деньги не намеревался. В предварительный сговор с Нугмановым и Хазеевым не вступал. А 1 декабря прошлого года я вернул 35 млн рублей Сахапову, в связи с чем в деле есть расписка. В ней написано, что Сахапов претензий не имеет. О передаче денег «Татэко» я узнал от Сахапова и не имею к этому отношения», – высказался Адель Гильманов.

Азат Нугманов, в свою очередь, признал вину только в хранении наркотиков без умысла сбыта. По его словам, к мошенничеству он никакого отношения не имеет и в обвинении ему приписаны лишь действия других людей. На следующем заседании суд начнет допрос свидетелей.