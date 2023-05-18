«Заплатил за семестр, сессию и диплом»: Экс-студент КНИТУ-КХТИ о взятках доценту

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу доцента КНИТУ-КХТИ Яны Чернявской. Ее обвиняют в четырех эпизодах получения взятки должностным лицом.

Процесс стартовал со скрипом, защитник обвиняемой опоздал на заседание. Судья предупредил Чернявскую, что не потерпит такого отношения и будет откладывать рассмотрение дела до того момента, пока все не начнут приходить вовремя.

Когда все были в сборе, прокурор начал зачитывать обвинение.

По версии следствия, Яна Чернявская на протяжении 6 лет с 2015-го по 2021 год получила от нескольких студентов взятки на общую сумму около 300 тысяч рублей. Она брала деньги за оформление дипломных работ и хорошие оценки за сессию. Помимо этого, по словам государственного обвинителя, Яна Чернявская подговаривала других преподавателей ставить положительные оценки прогульщикам. По версии следствия, суммы взяток варьировались от трех до тридцати тысяч рублей.

В данный момент Чернявская находится под подпиской о невыезде. На заседании доцент подтвердила, что признает вину в полном объеме. Сейчас она официально безработная.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Суд перешел к допросу свидетелей. Первым рассказал суду о своем обучении в КНИТУ-КХТИ бывший студент Антон.

«Я поступил в университет в 2017 году, из-за работы пропустил сессию. Чернявская предложила решить этот вопрос за 10 тысяч рублей за одну сессию. Я согласился, потому что не успевал сдать сам и боялся отчисления. Для передачи денег мы не встречались. За 4 года обучения я отдал ей порядка 80 тысяч. На сессии я не приходил. За итоговый экзамен и диплом я тоже заплатил», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам свидетеля, деньги для Черняевой он переводил на карту.

«Обратился к ней, потому что человек, с которым я тогда общался, был с ней знаком. Он упоминал, что, если будут проблемы с учебой, надо обращаться к ней. Я не знал, кем она работает. Встретились мы с ней лишь тогда, когда я забирал диплом. За все время я потратил больше ста тысяч рублей. В районе 60 тысяч рублей я отдал за диплом и итоговый экзамен», – дополнил мужчина.

Судья спросил у свидетеля, считает ли мужчина, что получил диплом заслуженно.

«Нет. При такой учебе у меня есть высшее образование, бумага об этом, а образования как такового у меня нет», – признался свидетель.

Следующим суд допросил экс-студентку Алену.

«Образование у меня высшее, бакалавриат. Работаю бухгалтером-кассиром. В 2015 году я поступила в КНИТУ-КХТИ и мне сказали, что Яна Чернявская мой куратор. В процессе учебы она присылала задания, а в конце семестра я сдавала ей сделанную работу. До 2018 года я сдавала все сама, потом я сменила место работы и физически не успевала учиться. Я платила ей по 10 тысяч за сессию, за диплом я ей прислала 30 тысяч рублей. В учебное заведение я не приходила. Диплом в итоге получила», – сказала девушка.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На следующем заседании планируется продолжить допрос свидетелей и потом перейти к допросу подсудимой.