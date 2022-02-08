Запланированный на осень в Казани Кубок мира по плаванию могут перенести

Осенью этого года в Казани должен состояться Кубок мира по плаванию. Но сейчас Международная федерация плавания (FINA) хочет перенести соревнования. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы ведем дискуссии на эту тему с международной федерацией. Они хотят его перенести из-за того, что весь календарь соревнований по плаванию смещается», — пояснил министр.

При этом Леонов подчеркнул, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который запланирован на 17–23 декабря, обязательно состоится. На него приедут более 1,2 тыс. спортсменов из 180 стран. На турнире разыграют 46 комплектов наград.