news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
8 февраля 2022  15:33
Арсений Каримов

Запланированный на осень в Казани Кубок мира по плаванию могут перенести

news_top_970_100

Осенью этого года в Казани должен состояться Кубок мира по плаванию. Но сейчас Международная федерация плавания (FINA) хочет перенести соревнования. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы ведем дискуссии на эту тему с международной федерацией. Они хотят его перенести из-за того, что весь календарь соревнований по плаванию смещается», — пояснил министр.

При этом Леонов подчеркнул, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который запланирован на 17–23 декабря, обязательно состоится. На него приедут более 1,2 тыс. спортсменов из 180 стран. На турнире разыграют 46 комплектов наград.

#владимир леонов #плавание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное