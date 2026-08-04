«Записывайтесь, я живой чемпион»: гольфист пошутил над отсутствием фанатов

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

Шестикратный чемпион России по гольфу Владимир Осипов заявил, что приехал на турнир в Казань за седьмым титулом. На пресс-конференции перед стартом соревнований спортсмен признался: чемпионат России для него — главный старт сезона.

«Мало титулов не бывает. Хочется каждый год подтверждать свои навыки, показывать, что я еще тренируюсь и играю на том же уровне. Занять первое место — престижно и почетно для любого спортсмена», — сказал Осипов.

По его словам, в Казани он намерен показать красивую игру и выложиться по максимуму. Остальное, как отметил чемпион, покажет время.

Поддерживать Владимира все четыре дня турнира будет его супруга, которая сопровождает его на каждом турнире. Также за результатами следят родители и коллеги.

На вопрос о фанатах Осипов пошутил: «Пока что не было такого. Записывайтесь, ребята, если что, — он здесь, настоящий живой чемпион».

Соревнования пройдут с 5-8 августа на поле гольф-клуба «Ак Барс», где собрались сильнейшие спортсмены страны.