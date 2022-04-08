Записаться на регистрацию авто или экзамен на знание ПДД в Татарстане можно по телефону

Чтобы избежать больших очередей и сэкономить время Госавтоинспекция Татарстана напоминает жителям республики, что записаться на регистрацию автомобиля, получение прав или сдачу экзамена на знание ПДД можно как на портале госуслуг, так и по телефону. Это не только экономит время, но и дает возможность получить услугу в удобные день и время.

Контактные телефоны для записи можно найти на официальном сайте ГИБДД Татарстана в разделе «Контакты».

«Обращаем внимание, что оказание государственных услуг осуществляется до последнего посетителя, в том числе в праздничные и выходные дни, в соответствии с графиками работы подразделений», - уточнил заместитель начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Александр Севрикеев.