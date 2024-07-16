Запись к врачу и в детсад – через соцсети: как будут развиваться госуслуги в Татарстане

Как рассказала Сария Сабурская, самые популярные темы, по которым обращаются жители республики, это «Дороги», а также «Благоустройство и инфраструктура»

Фото: prav.tatarstan.ru

Чаще всего жалуются на дороги

С начала года в систему «Народный контроль» поступило почти 54 тыс. обращений, из которых решено около 40 тыс. вопросов. Мотивированный отказ поступил по 2 тыс. заявкам. Срок рассмотрения вопросов от населения – 10 дней.

Как рассказала сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, самые популярные темы, по которым обращаются жители республики, это «Дороги», а также «Благоустройство и инфраструктура». Далее по убывающей идут вопросы ЖКХ, вывоза ТКО, транспорта, экологии, торговли и здравоохранения.

Несмотря на то, что тема общественного транспорта не на первом месте, она очень волнует жителей. Жалобы поступают и в «Народный контроль», и в систему «Инцидент Менеджмент», и в соцсетях. Чаще всего на работу городского транспорта жалуются казанцы (почти 1 тыс. обращений из 1,3 тыс.).

Нажмите, чтобы увеличить

Больше всего жители республики негодуют по таким вопросам, как несоблюдение графика движения и нехватка автобусов в часы пик и по вечерам. Есть просьбы изменить количество автобусов на действующих маршрутах и добавить новые маршруты или вернуть ранее действовавшие.

Тема вывоза ТКО также не лидирует по числу обращений, но Сабурская остановилась на ней отдельно. Так, выявлены нарушения по рассмотрению обращений со стороны регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УК «ПЖКХ».

С мая по 10 июля в категории «Вывоз ТКО» поступило 150 обращений от жителей Казани, 52 – от населения Зеленодольского района, 37 – от проживающих в Лаишевском районе, 23 – в Высокогорском районе, 14 – в Пестречинском районе.

С мая по 10 июля в категории «Вывоз ТКО» поступило 150 обращений от жителей Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Народный контроль» подстроили под обращения участников СВО и их семей

Сария Сабурская рассказала, что система «Народный контроль» меняется, исходя из потребностей населения. Например, во время пандемии коронавируса была спецкатегория «Covid-19», благодаря которой жители Татарстана могли, не выходя из дома, направить в свое обращение.

Времена изменились, и сейчас в «Народном контроле» актуальны вопросы, связанные с мерами поддержки участников СВО и их семей. В связи с этим появилось 12 новых категорий, в том числе по выплатам и пособиям военнослужащим, членам семей и гражданам, уволенным с военной службы. Можно также обратиться с вопросом о прохождении военной службы, получении медицинской и психологической помощи. Уже получили 1,1 тыс. обращений от участников СВО и их семей.

О цифровизации муниципальных и государственых услуг рассказал Илья Начвин Фото: prav.tatarstan.ru

Скоро появится еще одна площадка, где можно записаться к врачу

О цифровизации муниципальных и государственых услуг рассказал первый замглавы Минцифры Татарстана Илья Начвин. В онлайн их перевели еще в 2022 году, но теперь ведомство занимается тем, чтобы получение цифровых госуслуг было удобным для пользователей. Начвин отметил, что сейчас 58% услуг соответствуют требованиям клиентоцентричности и эргономики, то есть почти 40% услуг жителям республики все еще неудобно получать.

Первый замминистра поделился и успехами: реинжиниринг государственных и муниципальных услуг привел к тому, что по 140 услугам удалось сократить время получения. Суммарно сроки получения 140 видов услуг сократились на 1150 дней.

В планах на этот год – новые возможности на базе мини-приложений «ВКонтакте». Уже сейчас жители Татарстана могут получать уведомления от ГАИ или оплатить штрафы. Скоро появится возможность записаться через «ВКонтакте» к врачу и подать показания счетчиков.

Нажмите, чтобы увеличить Фото: digital.tatarstan.ru

«Ряд сервисов уже есть. Например, можно оплатить штраф или получить уведомление. Новые сервисы — запись на прием к врачу, в детский сад — все это по планам в этом году. Начиная с августа будем вводить новые сервисы», — ответил Начвин на вопрос «Татар-информа».

«Здесь вопрос не дублирования, а удобства. Мы видим рост, и на федеральном портале он есть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему федеральные и республиканские Госуслуги не конкурируют, а дополняют друг друга

У первого заместителя главы Минцифры РТ спросили по поводу сервисов, которые дублируют друг друга. Например, записаться к тому же врачу можно и через федеральный протал «Госуслуги», и через портал Госуслуг РТ. А скоро будет и запись через «ВКонтакте». Начвин ответил, что делается это для удобства людей – если пользователь сидит во «ВКонтакте», почему бы не дать ему возможность получить услугу в самой соцсети.

«Здесь вопрос не дублирования, а удобства. Мы видим рост, и на федеральном портале он есть. В любом случае пока востребованы площадки, мы будем добавлять сервисы. Я не думаю, что в ближайшие годы региональный портал будет терять востребованность. По крайней мере, такую тенденцию не наблюдаем», – рассказал на брифинге Начвин.

Кроме того, на портале Госуслуг Татарстана есть сервисы, которых нет на федеральных «Госуслугах». Например, если автомобиль забрали на штрафстоянку, узнать об этом можно именно на республиканском сайте.