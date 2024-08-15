«Запах уже в квартирах»: в селе под Нижнекамском подвал дома затопило нечистотами

В селе Большое Афанасово затопило подвал подъезда дома № 13 по улице Юбилейной. В результате запах от канализации, воды которой проникли туда, дошел до квартир на первом этаже.

Местные жители дома жалуются, что проблемы с канализацией тут длятся уже пять лет. Трубы периодически забиваются, из-за чего подвал и топит.

Причем специальная машина приезжает, откачивает воду. В результате плохо пахнуть на некоторое время перестает, но потом вонь опять возвращается, рассказывает одна из жильцов дома Людмила.

В местном домоуправлении заверяют, что водоканал чистит забитый коллектор, который является причиной озвученных проблем. Причем причина засора — посторонние предметы, которые смываются самими жильцами.

Однако пока не известно, дадут ли действия по очистке коллектора какие-то результаты. Тем не менее, водоканал просит жильцов бережно относиться к коммуникациям.

В свою очередь, жильцы считают, что проблема кроется в устаревших коммуникациях, которые давно пора капитально отремонтировать. Подробнее — в репортаже «НТР-24».