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«Запах уже в квартирах»: в селе под Нижнекамском подвал дома затопило нечистотами
В селе Большое Афанасово затопило подвал подъезда дома № 13 по улице Юбилейной. В результате запах от канализации, воды которой проникли туда, дошел до квартир на первом этаже.
Местные жители дома жалуются, что проблемы с канализацией тут длятся уже пять лет. Трубы периодически забиваются, из-за чего подвал и топит.
Причем специальная машина приезжает, откачивает воду. В результате плохо пахнуть на некоторое время перестает, но потом вонь опять возвращается, рассказывает одна из жильцов дома Людмила.
В местном домоуправлении заверяют, что водоканал чистит забитый коллектор, который является причиной озвученных проблем. Причем причина засора — посторонние предметы, которые смываются самими жильцами.
Однако пока не известно, дадут ли действия по очистке коллектора какие-то результаты. Тем не менее, водоканал просит жильцов бережно относиться к коммуникациям.
В свою очередь, жильцы считают, что проблема кроется в устаревших коммуникациях, которые давно пора капитально отремонтировать. Подробнее — в репортаже «НТР-24».
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