Экономика 28 января 2026 16:48

В Гильдии риелторов РТ назвали факторы, отпугивающие покупателей жилья

При продаже квартиры покупатель обращает внимание на огромное количество различных факторов, однако среди них можно выделить три критерия, на которые реакция особенно острая. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«Запах очень сильно влияет на покупателей, наличие различных паразитов, таких как тараканы, крысы, клопы и прочее, а также местоположение», – перечислил Савельев.

По его словам, наиболее остро люди реагируют именно на запах, из-за чего продавцы могут идти на различные уловки. Например, рекомендуют хозяевам квартиры перед просмотром испечь печенье или что-то еще с приятным ароматом.

#продажа квартиры #Татарстан #риелтор
