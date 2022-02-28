Запасы «Татнефти» в России за четыре года выросли на 116% от плана

С 2018 по 2021 год прирост запасов ПАО «Татнефть» на территории России составил 116% от запланированного. Это 123,2 млн тонн нефти и 6,1 млрд. куб. метров газа.

Соответствующая информация прозвучала на очередном заседании совета директоров «Татнефти», которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба компании.

В общей сложности «Татнефть» владеет 33 лицензионными участками на территории пяти регионов за пределами Татарстана. Там расположены 46 месторождений, находящихся на этапах поисково-разведочного изучения и пробной эксплуатации.

За четыре года было приобретено восемь участков для недропользования. Из них два участка в Татарстане уже введены в разработку в 2022 году. Работа по восполнению прироста запасов продолжается.

Совет директоров принял решение продолжить реализацию действующих и перспективных проектов на лицензионных участках группы «Татнефть» внутри страны согласно утвержденным планам.

Кроме того, были рассмотрены итоги исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за январь 2022 года, утвержден бюджет на март 2022 года.

Результаты выполнения инвестиционной программы за 2021 год компания объявит при публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующий период, которая запланирована на середину марта 2022-го.

Планы по инвестициям на текущий год сформированы с учетом роста добычи нефти, продолжением реализации крупных проектов в нефтепереработке, шинном бизнесе, нефтегазохимии и других областях деятельности «Татнефти». Детали запланированных на 2022-й инвестиций будут раскрыты отдельно.