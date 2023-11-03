Запасы ФНБ превысили 13 трлн рублей

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13,54 трлн рублей. Такие «запасы» равны 9% ВВП России, который прогнозировали на текущий год.

Согласно оценке Минфина, такая «финансовая подушка» эквивалентна 145 224,4 млн долларов.

Отметим, что ликвидные активы фонда (средства на счету Центробанка) - 6,93 трлн рублей или 4,6% ВВП.

Что касается совокупного дохода в иностранной валюте, то он составляет 109,4 млн долларов или 10,2 млрд рублей по текущему курсу.

На данный момент на счетах ФНБ в Центробанке лежит 3,66 млрд евро, 279,77 млрд юаней, 508,26 тонны золота в обезличенной форме и 261,8 млн рублей.