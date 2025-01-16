«Запасы есть и их нужно сохранить»: Минэкологии сообщило о ревизии водозаборов в РТ

Татарстан стал первым регионом в стране, где по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова проведена масштабная работа по ревизии водозаборов, и она выполнена на 100%. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на коллегии в Казани.

«Для максимальной эффективности использования подземных вод в 2022 году при поддержке Рустама Нургалиевича силами подведомственной организации ГБУ "Геоцентр" в Татарстане началась работа по ревизии водозаборов. В течение трех лет обследованы водозаборы 43 районов», — сообщил он.

В Татарстане насчитывается 419 месторождений подземных питьевых вод с защищенными запасами 2 млн кубометров в сутки. Из них в настоящее время используется менее 8 %. «Это, конечно, капля в море. Но самое главное – запасы есть, и их нужно сохранить для водоснабжения населения», — подчеркнул Шадриков.

По его словам, в России с 2023 года приступили к созданию единого информационного ресурса, где будут опубликованы сведения обо всех водных объектах – источниках питьевого водоснабжения.

«В нашей республике такой реестр уже готов. Создана цифровая модель месторождений подземных вод и источников питьевого водоснабжения», — сказал Шадриков.

По его данным, полученные результаты нужно учесть при реализации новой программы модернизации ЖКХ, которая начнет работать в Татарстане с этого года.