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«Запасы есть и их нужно сохранить»: Минэкологии сообщило о ревизии водозаборов в РТ
Татарстан стал первым регионом в стране, где по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова проведена масштабная работа по ревизии водозаборов, и она выполнена на 100%. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на коллегии в Казани.
«Для максимальной эффективности использования подземных вод в 2022 году при поддержке Рустама Нургалиевича силами подведомственной организации ГБУ "Геоцентр" в Татарстане началась работа по ревизии водозаборов. В течение трех лет обследованы водозаборы 43 районов», — сообщил он.
В Татарстане насчитывается 419 месторождений подземных питьевых вод с защищенными запасами 2 млн кубометров в сутки. Из них в настоящее время используется менее 8 %. «Это, конечно, капля в море. Но самое главное – запасы есть, и их нужно сохранить для водоснабжения населения», — подчеркнул Шадриков.
По его словам, в России с 2023 года приступили к созданию единого информационного ресурса, где будут опубликованы сведения обо всех водных объектах – источниках питьевого водоснабжения.
«В нашей республике такой реестр уже готов. Создана цифровая модель месторождений подземных вод и источников питьевого водоснабжения», — сказал Шадриков.
По его данным, полученные результаты нужно учесть при реализации новой программы модернизации ЖКХ, которая начнет работать в Татарстане с этого года.
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