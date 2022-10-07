Запас газа в европейских хранилищах превысил 90%

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах превысил 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на 5 октября объем голубого топлива в резервуарах Европы увеличился до 90,12% — это на 2,8 процентного пункта выше, чем в среднем за последние пять лет. Сейчас в них находится почти 97 млрд кубометров газа. Максимальная вместимость европейских хранилищ составляет 107,7 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обязались заполнить подземные хранилища как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

При этом «Газпром» предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в хранилищах крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение осенне-зимнего периода.