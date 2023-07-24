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Жапаров заявил, что русский язык так же важен для Киргизии, как и киргизский
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал изучать русский язык в стране наравне с киргизским. По его мнению, для жителей страны он не менее важен.
«Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в Конституции. Нам нужен русский язык так же, как нам нужен киргизский. Потому что без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?» — цитирует киргизского лидера ТАСС.
Комментируя принятие нового закона, обязывающего госслужащих владеть киргизским языком, он уточнил, что эти требования не коснутся учителей и врачей.
«Наблюдайте за выступлениями государственных чиновников и депутатов. Половина на русском, половина на киргизском. Никто из нас не говорит ни [только] по-русски, ни [только] по-киргизски. Продолжаем перемешивать и взбивать. Поэтому давайте одинаково учить оба языка», — подчеркнул Жапаров.
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