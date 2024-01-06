Западный журнал назвал преимущество российского танка перед танками НАТО

Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят танки Leopard, производимые в Германии. Такую оценку дали в одном западном журнале, пишет РИА «Новости».

В публикации сказано, что российский Т-80 более проходимый в зоне спецоперации. При этом такую хорошую проходимость ему дает газотурбинный двигатель, отметили авторы.

А вот танки стран НАТО, в свою очередь, наоборот, показали, что непригодны для тяжелых погодных условий: в зоне боевых действий зарубежная техника тонет в грязи.

Интересно, что трудности и потери испытывают не только Leopard1, но и усовершенствованный Leopard 2. Даже танк США модели M1 Abrams, хоть и тоже имеет газотурбинный двигатель, но менее мощный, в отличии от российской версии, установленной на Т-80.

Ранее командир танкового подразделения ВС России сообщил о поступлении составу сил модернизированных танков Т-80БВМ. По его словам, эта техника имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают ее очень эффективной на поле боя. В танке установили новую систему связи (сигнал подается на 10 км расстоянии), усилили защиту (она выдерживает удары FPV-дронов, ПТУР и РПГ). Также у танка повысили надежность и проходимость.