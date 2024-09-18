Западный блогер рассказал об успехах батальона «Тимер» на донецком направлении

Западный военный блогер Александр Роберт рассказал в своем блоге об успехах батальона «Тимер» в Константиновке на донецком направлении. Он сообщил, что российские штурмовики батальона «Тимер» 57-го полка зачищают подземные позиции.

«Интересно, что батальон „Тимер” состоит из этнических татар и башкир из Татарстана. Это объясняет, почему в конце видео с места боевых действий мы видим штурмовиков с флагом, который является довольно редким», – рассказывает блогер.

Напомним, в конце августа 2024 года в результате ожесточенных боев штурмовики батальона «Тимер» водрузили флаг Республики Татарстан над Константиновкой в ДНР. «Благодаря этой победе батальон „Тимер” из Татарстана отомстил за поражение своего братского батальона „Алга”», – отметил Александр Роберт.